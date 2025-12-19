Su Amazon trovate in offerta l'ASUS ROG Strix XG27UCG, un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione 4K che vi conquisterà per la sua versatilità. Grazie alla doppia modalità potrete scegliere tra 4K a 160Hz o FHD a 320Hz, mentre il pannello Fast IPS garantisce un tempo di risposta di appena 1ms. Il prezzo scende a 359,00€ rispetto ai 429,90€ di listino, rendendo questo display con tecnologia G-Sync e copertura DCI-P3 al 95% un'ottima scelta per il gaming competitivo.

ASUS ROG Strix XG27UCG, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix XG27UCG è la scelta ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di esports che non vogliono scendere a compromessi tra risoluzione e fluidità. Grazie alla sua innovativa modalità dual mode, questo monitor vi permette di scegliere tra 4K a 160Hz per un'esperienza visiva mozzafiato nei giochi AAA e FHD a 320Hz per prestazioni fulminee negli shooter competitivi e nei titoli multiplayer. Se siete streamer o content creator che necessitano di multitasking avanzato, la porta USB Type-C con modalità DP Alt vi garantirà una postazione pulita e ordinata, collegando dispositivi esterni con un solo cavo. La copertura DCI-P3 al 95% lo rende perfetto anche per chi si dedica all'editing video e richiede una fedeltà cromatica professionale.

Questo display soddisfa le esigenze di chi cerca il massimo dalla propria esperienza di gioco, eliminando definitivamente problemi come ghosting e tearing grazie alla tecnologia ELMB SYNC e al tempo di risposta di 1ms. Se possedete una scheda grafica NVIDIA di fascia alta e volete sfruttare appieno il G-Sync per un gameplay fluido e privo di strappi, questo monitor rappresenta un investimento eccellente. L'attuale sconto del 17% lo rende particolarmente appetibile per chi desidera un monitor gaming premium senza spendere cifre eccessive, offrendo caratteristiche tecniche che normalmente si trovano su modelli ben più costosi.

ASUS ROG Strix XG27UCG è un monitor gaming da 27 pollici che offre una straordinaria doppia modalità: 4K a 160Hz o Full HD a 320Hz. Grazie alla tecnologia Fast IPS garantisce un tempo di risposta di solo 1ms, mentre l'ELMB SYNC elimina ghosting e tearing per immagini cristalline.

Vedi offerta su Amazon