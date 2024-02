Monitor gaming da 240Hz al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-17€)

Preferite un monitor con un refresh rate elevato piuttosto che una risoluzione alta? Allora date un'occhiata a questo modello Itek perché con lo sconto attuale si rivela una valida alternativa ai migliori monitor gaming da 27". L'offerta è presente su Amazon, che vi offre un risparmio del 17%, permettendovi di portare a casa questo monitor al prezzo speciale di soli 199,90€.

Monitor Itek GGC, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il suo design appariscente e alcune specifiche tecniche all'avanguardia, tra cui appunto la frequenza di aggiornamento, questo Itek si rivela un monitor ideale per una categorie di utenti ben precisa: gli appassionati di gaming. Ottimo per chi vuole immergersi nelle avventure videoludiche, con un'esperienza visiva di buon livello grazie al pannello VA curvo, alla risoluzione 1080p e al tempo di risposta fulmineo di 1ms MPRT.

La tecnologia Adaptive Sync si aggiunge tra gli elementi per una partita fluida, eliminando ogni fastidioso scatto di immagine. Inoltre, la frequenza di aggiornamento a 240Hz rende ogni movimento liscio, migliorando la reattività in gioco. Parallelamente, anche chi opera nel campo del design grafico e dell'animazione troverà nel monitor Itek un alleato prezioso per il loro lavoro.

La precisa resa dei colori e il dettaglio nitido consentono infatti di modificare e visualizzare contenuti con un livello di precisione elevato. La dotazione di collegamenti versatili, tra cui 3 porte HDMI e un Display Port, amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Al prezzo vantaggioso di 199,9€, questo monitor si pone come una valida alternativa ai soliti modelli Samsung e LG per chi cerca elevate performance senza compromettere design e qualità.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!