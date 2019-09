Monitor gaming, hardware PC e non solo nelle offerte del giorno su Amazon

Monitor gaming, hardware pc e non solo in offerta oggi su Amazon. Eccovi i migliori prodotti scontati di oggi.

Tante offerte dedicate al mondo gaming e al PC in questo primo giorno della settimana su Amazon. Tra le tante offerte degne di attenzione troviamo sicuramente il monitor gaming QHD Acer Predator XB271HU, la scheda madre Asus TUF X470-PLUS GAMING e il Lenovo Legion Y720. Ma le offerte non si fermano a questi tre prodotti e qui di seguito vi segnaliamo gli sconti più interessanti.

Vi ricordiamo che se siete studenti universitari è sempre attiva la possibilità di sottoscrivere Amazon Prime gratuitamente per i primi 3 mesi per poi pagare 18€ a rinnovo invece dei normali 36€. Potete leggere tutte le informazioni in questa news.

Offerte Monitor e Hardware

Altre Offerte

Vi segnaliamo inoltre un interessante promozione di Huawei che con l’acquisto di uno Smartwatch GT2 entro il 6 ottobre vi regalerà due Huawei Mini Speaker, in colorazione verde o oro, del valore di circa 30€ ciascuno. Per info e regolamento potete leggere qui.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!