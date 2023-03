Si sono concluse mercoledì le Offerte di Primavera, ma se non avete fatto in tempo ad acquistare l’articolo dei vostri sogni non tutto è perduto: il fantastico monitor da gaming Samsung Odyssey G5 è ancora in sconto come nei giorni scorsi, a soli 274,56€ invece di 399,99€, nonché il suo prezzo più basso di sempre!

Potrete dunque risparmiare ben 120,00€ sull’acquisto di uno dei migliori monitor da gaming attualmente in commercio e avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile. Inoltre, se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione gratuita direttamente a casa vostra, oltre che della consegna rapida in pochi giorni; in caso contrario, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione, si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Il Samsung Odyssey G5 è perfetto non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e l’intrattenimento: il pannello IPS da 32″ è di risoluzione WQHD, decisamente superiore rispetto al classico Full HD, e il risultato sono immagini dalla qualità altissima. Che si tratti di un videogioco, un film o una serie tv, godrete di colori ricchi di contrasti, con neri ultra-profondi e picchi di luminosità senza precedenti.

Il punto di forza del monitor è senza dubbio il design dello schermo, che essendo leggermente curvo vi consentirà di immergervi completamente nel contenuto che state visualizzando; ciò torna particolarmente utile anche durante le sessioni di gioco, dato che riuscirete a scorgere i nemici anche nelle zone più esterne alla visuale, ottenendo così un vantaggio non da poco.

Inoltre, il Samsung Odyssey G5 ha una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz, offrendo quindi gameplay estremamente fluidi e senza alcun ritardo nell’input. Il monitor è anche compatibile con le tecnologie G-Sync e AMD FreeSync, le quali hanno l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’impatto visivo dei vostri giochi, eliminando sfocature e cali di frame.

Infine, non possiamo non menzionare il design scelto da Samsung: lo schermo quasi senza bordi e le rifiniture semplici ma eleganti faranno fare un passo in avanti alla vostra postazione, abbinandosi perfettamente al resto del set-up. Nonostante ciò, avrete comunque a disposizione tutte le porte di cui avrete bisogno, come HDMI e DisplayPort, collocate nel retro del monitor.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

