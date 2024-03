SCONTO su Razer DeathAdder V2 Pro con dock di ricarica, costa meno di 85€!

L'ottimo mouse Razer DeathAdder V2 Pro con dock di ricarica è in sconto su Amazon a soli 84,99€, con uno sconto del 6% sul prezzo originale di 89,99€, il tutto grazie alle Offerte di Primavera! Si tratta di uno dei migliori mouse da gaming attualmente in commercio, con un design ergonomico, connettività senza fili ultra veloce Razer HyperSpeed Wireless, sensore ottico Razer Focus+ da 20.000 DPI per una precisione estrema e fino a 70 ore di durata della batteria per sessioni di gioco praticamente infinite, grazie anche alla praticissima dock di ricarica dove potrete riporlo ogni volta che finite di giocare, così da averlo sempre carico quando è ora di ricominciare!

Mouse Razer DeathAdder V2 Pro con dock di ricarica, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mouse Razer DeathAdder V2 Pro è perfetto per i videogiocatori che vogliono un'esperienza di alto livello, senza compromessi di alcun tipo, anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Il mouse è consigliato soprattutto a chi gioca FPS, RTS, MOBA e titoli simili, dov'è possibile sfruttare al meglio il sensore Razer Focus+, capace di raggiungere DPI elevatissimi e di assicurare la massim precisione.

Il design è quello del classico DeathAdder, perfetto per i destrimani e con due tasti laterali facilmente raggiungibili con il pollice. L'autonomia fino a 70 ore in modalità wireless, che raggiunge le 100 ore in modalità bluetooth, vi permette di giocare per settimane senza avere la preoccupazione di dover ricaricare il mouse; quando sarà il momento, basterà posizionarlo sulla dock inclusa in confezione per ricaricare la batteria.

Con il suo prezzo attuale di 84,99€, il Razer DeathAdder V2 Pro con dock di ricarica è perfetto per videogiocatori appassionati, ma anche per tutti coloro che usano il mouse per molte ore al giorno e ne vogliono uno confortevole, preciso e comodo da usare, che si trasforma nel compagno perfetto per le sessioni di gioco a fine giornata. L'offerta non durerà in eterno, quindi non fatevelo scappare!

