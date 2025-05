Addio a Pocket e Fakespot, Mozilla ha deciso di chiudere tutto

Pocket, il popolare strumento di Mozilla che dal 2007 ha aiutato milioni di utenti a salvare articoli e pagine web per una lettura successiva non esisterà più: verrà chiuso. La notizia arriva direttamente dai vertici di Mozilla, che hanno annunciato la chiusura definitiva del servizio per l'8 luglio 2025. Una decisione che segna un cambio di rotta nella strategia dell'organizzazione, sempre più orientata verso progetti che rispondano meglio alle abitudini di navigazione contemporanee e alle nuove esigenze degli utenti online.

Gli iscritti al servizio hanno poco più di un anno per prepararsi all'addio. Dopo l'8 luglio 2025, gli utenti avranno ancora tre mesi di tempo – fino all'8 ottobre – per esportare i propri contenuti salvati, dopodiché Mozilla procederà con la cancellazione permanente di tutti i dati. Per chi possiede abbonamenti attivi, l'azienda ha previsto la cancellazione automatica delle sottoscrizioni e rimborsi proporzionali per gli abbonati al piano annuale.

Il primo segnale concreto della dismissione è già arrivato: dal 22 maggio 2025 l'estensione web e l'app Pocket non sono più disponibili per nuovi download. Chi ha già installato l'applicazione potrà comunque riscaricarla fino alla data limite dell'8 ottobre, quando calerà definitivamente il sipario su uno dei servizi più longevi nel panorama del web content curation.

La metamorfosi dei consumi digitali

Nato nel 2007 con il nome "Read It Later", Pocket ha cavalcato per anni l'onda del successo grazie alla sua capacità di rispondere a un'esigenza concreta: conservare contenuti interessanti – articoli, ricette, video – per consultarli in un secondo momento. La popolarità del servizio crebbe a tal punto che nel 2015 Mozilla decise di integrarlo in Firefox come app predefinita per la lettura differita, per poi acquisirlo completamente due anni dopo.

Secondo quanto dichiarato da Mozilla, la decisione di chiudere Pocket riflette un cambiamento fondamentale nelle abitudini digitali: "il modo in cui le persone salvano e consumano contenuti sul web si è evoluto". Una trasformazione che ha reso evidentemente insostenibile il modello di business alla base del servizio, nonostante la sua diffusione.

Una piccola parte dell'eredità di Pocket sopravviverà comunque: la newsletter "Pocket Hits" continuerà le pubblicazioni sotto il nuovo nome "Ten Tabs", sebbene senza l'edizione del weekend. Una trasformazione che mantiene vivo almeno lo spirito curatoriale che ha caratterizzato il servizio fin dalla sua nascita.

Ma Pocket non è l'unica vittima dei tagli operati da Mozilla. Anche Fakespot, il rilevatore di recensioni false acquisito dall'organizzazione nel 2023, chiuderà i battenti. "Abbiamo acquisito Fakespot per aiutare le persone a navigare tra recensioni di prodotti inaffidabili utilizzando l'IA e tecnologie che rispettano la privacy", ha spiegato Mozilla. "Sebbene l'idea abbia riscosso interesse, non si adattava a un modello sostenibile". Di conseguenza, anche Review Checker, lo strumento integrato in Firefox e basato su Fakespot, cesserà di funzionare il 10 giugno 2025.

Mozilla sta riorientando le proprie risorse verso lo sviluppo del browser Firefox e l'implementazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. "Questo cambiamento ci permette di plasmare la prossima era di internet, con strumenti come schede verticali, ricerca intelligente e altre funzionalità potenziate dall'IA in arrivo", ha dichiarato l'organizzazione. "Continueremo a costruire un browser che lavori più duramente per voi: più personale, più potente e sempre orgogliosamente indipendente."