Siete alla ricerca di un notebook potentissimo, capace di eseguire qualsiasi programma di cui abbiate bisogno e al contempo comodo da infilare in uno zaino durante trasferte e viaggi? In tal caso vi consigliamo l’MSI CreatorPro Z17, una fantastica workstation oggi scontata di 1.200,00€ su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 3.299,00€ invece del prezzo di listino di 4.499,00€ per uno dei portatili migliori in assoluto per i professionisti. La sua eccellenza parte proprio dai componenti principali, dato che troviamo il processore Intel i9 di 12esima Generazione, GPU NVIDIA RTX A3000 e ben 2TB di SSD per archiviare i propri dati.

MSI ha ideato il CreatorPro Z17 appositamente per chiunque lavori nel mondo della creatività, come editor video, animatori e game developer, offrendo prestazioni top di gamma per realizzare progetti di architettura, intelligenza artificiale, simulazione CAE, rendering 3D, realtà virtuale e molto altro. Potrete, dunque, utilizzare qualsiasi software necessario, sfruttando anche il multitasking per tenere aperte fino a 3 schermate contemporaneamente.

A prescindere da quanto siano complessi i vostri progetti, la scheda grafica NVIDIA RTX A3000 vi garantirà prestazioni estremamente fluide e rapide; inoltre, la tecnologia di ray-tracing tirerà fuori il meglio dalle app creative, consentendovi di elaborare video con risoluzione fino all’8K e massimizzando le impostazioni grafiche. Avrete poi modo di ammirare le vostre creazioni nello spettacolare display True Pixel da 17″, che grazie al rapporto d’aspetto di 16:10 ottimizzerà lo spazio di lavoro, permettendovi di visualizzare più elementi nello schermo.

Infine, il peso di meno di 3 kg e lo spessore di appena 19 mm rendono l’MSI CreatorPro Z17 perfetto per essere infilato in uno zaino o borsa e portato con sé durante i viaggi, così da lavorare anche fuori casa. A supportarvi durante le lunghe tratte vi sarà la batteria da ben 90 Wh, che vi assicurerà un’autonomia lunghissima.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

