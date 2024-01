MSI Expert, la nuova custom che "copia" le Founders Edition NVIDIA

Nel corso di questo CES 2024 MSI ha mostrato un gran numero di schede grafiche, concentrandosi ovviamente sulla lineup di RTX 40 SUPER, annunciate da NVIDIA nei primi giorni dell’evento. Le varianti esposte erano parecchie, scopriamole insieme.

Della gamma RTX 40 SUPER targata MSI fanno parte modelli Suprim, Gaming Trio, Gaming Slim, Ventus e la nuova arrivata Expert, una novità per la casa taiwanese. Si tratta di una personalizzazione dedicata alla RTX 4080 SUPER caratterizzata da un design che richiama le Founders Edition di NVIDIA, anche nel raffreddamento.

La RTX 4080 SUPER 16G Expert usa un raffreddamento dotato di camera di vapore e con due ventole che operano in modalità push/pull. Il dissipatore è completamente in alluminio pressofuso, fattore che dona maggior solidità alla scheda. Il design è molto bello ed elegante e si abbina bene a qualsiasi build.

Poche novità invece per quanto riguarda le altre famiglie, che non presentano cambiamenti rispetto alle personalizzazioni attualmente sul mercato: i modelli Suprim, Gaming Trio e Ventus hanno le stesse caratteristiche di quelli attuali, sia in termini di performance di raffreddamento che di colorazione. La gamma Gaming Slim invece non è poi così tanto “Slim”, visto che le RTX 40 SUPER hanno comunque dimensioni importanti.

Tra la miriade di nuova GPU ce n’è anche una vecchia, che però ha qualcosa di speciale: parliamo della RTX 4060 Ti Gaming Slim Monster Hunter Edition, creata in collaborazione con Capcom in edizione limitata e presentata insieme ad alti prodotti dedicati al gioco.

Durante l’evento MSI non ha condiviso informazioni sui prezzi dei vari modelli custom presentati, ma non dovremo aspettare molto per scoprirli: le schede saranno disponibili insieme ai modelli Founders Edition, quindi dovremo pazientare ancora pochi giorni.