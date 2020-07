MSI, lo store ufficiale online apre in Italia

La divisione italiana di MSI ha annunciato che, dopo mesi di lavoro e sviluppo, lo store ufficiale è ora finalmente online. Attraverso il sito, che potete raggiungere direttamente da questo link, avrete accesso al vasto catalogo di desktop, periferiche, monitor e componenti prodotti dalla nota compagnia taiwanese.

La realizzazione di questo progetto non è stata facile, soprattutto negli ultimi mesi che sono stati influenzati dalla pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19 ancora in corso e che ha portato a diversi rallentamenti. Lo store online MSI si pone l’obiettivo di diventare il canale di vendita privilegiato per i prodotti del famoso brand e per la sua creazione sono stati coinvolti i vari rivenditori italiani, così come la community sia online che offline, per migliorare il servizio di assistenza offerto agli utenti finali.

Ovviamente il catalogo sarà costantemente aggiornato non solo con le ultime proposte di MSI, ma anche con alcuni prodotti esclusivi, compresi gli MSI Rig di prossima attivazione. Coloro che acquistano sul sito ufficiale, inoltre, possono godere di diversi vantaggi, come le Lucky Box in bundle su diversi prodotti, un’assistenza di qualità premium, il reso gratuito sino a 30 giorni, spedizione gratuita (per ordini superiori a 79€) in 24/48 ore in tutta Italia ed altro ancora. Naturalmente, la registrazione è completamente gratuita.

Purtroppo, recentemente l’azienda ha perso il suo leader, il CEO Charles Chiang, deceduto a soli 56 anni in seguito alla caduta da uno degli edifici della compagnia. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di mettere le mani su uno dei più validi notebook da gaming della compagnia, l’MSI GE66 Raider, equipaggiato con un Intel Core i7-10875H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD NVME e una scheda grafica NVIDIA RTX 2070 Super. I risultati ottenuti ci hanno fatto considerare il prodotto non solo adatto ai videogiocatori, ma in grado di offrire prestazioni convincenti tanto nel gaming quanto con alti carichi di lavoro. Il display da 15,6″ FullHD da 240Hz è inoltre ideale per tutti gli appassionati di titoli competitivi dove il numero di frame rate e la nitidezza delle immagini mostrate a schermo conta parecchio.