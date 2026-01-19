Cercate un sistema di raffreddamento che unisca prestazioni e design? L'MSI MPG CORELIQUID P13 360 è ora disponibile su Amazon a 149,99€ invece di 179€. Questo raffreddamento liquido AIO stupisce con la tecnologia Streamline che nasconde completamente i cavi, pompa ad alte prestazioni fino a 3400 RPM e ventole CycloBlade 9 silenziose ma potenti. Approfittate dello sconto e portatelo a casa a 149,99€, perfetto per chi desidera un sistema elegante e silenzioso.

MSI MPG CORELIQUID P13 360, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI MPG CORELIQUID P13 360 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di PC gaming e overclocker che cercano prestazioni di raffreddamento superiori unite a un'estetica impeccabile. Se state assemblando una configurazione di fascia alta con processori potenti che generano temperature elevate, questo sistema AIO vi garantirà un controllo termico eccellente grazie alla pompa ad alte prestazioni da 3400 RPM e ai micro-canali ottimizzati. Le ventole CycloBlade 9 con illuminazione ARGB non solo assicurano un flusso d'aria di 64,89 CFM mantenendo livelli di rumorosità contenuti, ma trasformano il vostro case in un'opera d'arte luminosa, perfetta per chi desidera un setup dall'impatto visivo straordinario.

Questo raffreddamento liquido si rivolge particolarmente a chi apprezza il design minimalista e detesta il disordine dei cavi: la rivoluzionaria tecnologia Streamline integra completamente tutti i collegamenti nei tubi rivestiti, eliminando qualsiasi cavo visibile e regalando una silhouette pulita e professionale. Il water block con copertura in vetro curvo ispirato alle gocce d'acqua aggiunge un tocco di eleganza raffinata che vi distinguerà. Con uno sconto del 16%, questa è l'occasione perfetta per chi vuole investire in qualità, prestazioni e bellezza senza compromessi, ottenendo un sistema di raffreddamento che unisce tecnologia all'avanguardia e design sofisticato.

L'MSI MPG CORELIQUID P13 360 è un sistema di raffreddamento liquido AIO di ultima generazione che combina prestazioni eccezionali e design elegante. Grazie alla tecnologia Streamline con cavi nascosti integrati nei tubi, alla pompa ad alte prestazioni fino a 3400 RPM e alle ventole CycloBlade 9 con cuscinetti a fucile, garantisce un raffreddamento efficiente e silenzioso per la vostra CPU.

