MSI presenta la nuova linea business: parole d'ordine potenza e produttività

Dimensioni sempre più contenute, potenza computazionale in crescita e integrazione dell'intelligenza artificiale nelle operazioni quotidiane sono i tre pilastri su cui MSI ha costruito la sua proposta per professionisti, aziende e istituzioni educative, presentata al Computex 2025. Un approccio che risponde alla crescente domanda di soluzioni compatte ma performanti, capaci di adattarsi agli spazi di lavoro moderni senza sacrificare funzionalità avanzate e possibilità di personalizzazione.

Desktop e mini PC

La riduzione delle dimensioni senza compromessi sulle prestazioni è la sfida che MSI ha raccolto con il PRO DP80, desktop da 8 litri che rappresenta l'evoluzione in formato ridotto del precedente DP180. Progettato per inserirsi discretamente in qualsiasi ambiente professionale, dal piccolo studio all'ufficio open space fino ai punti vendita, offre massima versatilità di posizionamento senza rinunciare alla potenza necessaria per attività quotidiane complesse.

Ma è nella serie Cubi NUC che MSI raggiunge l'apice della miniaturizzazione. Il Cubi NUC AI, con un volume di appena 0,5 litri, si candida come il mini PC più compatto dell'intera gamma MSI, pensato per chi ha necessità di massimizzare ogni centimetro quadrato della postazione di lavoro. Il modello AI+, leggermente più generoso con i suoi 0,8 litri, compensa le dimensioni maggiorate con una dotazione tecnologica superiore: processori di ultima generazione, doppia porta LAN, quattro uscite video e sistema di autenticazione biometrico integrato.

Quest'ultimo modello si distingue anche per essere uno dei primi dispositivi a ottenere la certificazione Copilot+, attestazione che garantisce l'ottimizzazione hardware per l'uso con sistemi di intelligenza artificiale avanzati, oltre a integrare un tasto fisico dedicato proprio a Copilot per attivare rapidamente l'assistente digitale.

Sul fronte dei sistemi all-in-one, il Modern AM273QP introduce una soluzione elegante al problema dei caricabatterie ingombranti. La base laterale integra un sistema di ricarica magnetica per smartphone, consentendo di mantenere il dispositivo mobile sempre pronto all'uso e al contempo di ridurre il disordine sulla scrivania. Una funzionalità particolarmente apprezzabile in contesti come reception, punti informazioni o anche home office dove lo spazio è prezioso e l'ordine essenziale.

I monitor professionali

Completamente ripensato è anche l'approccio ai display professionali. Il PRO MP245PG E14 segna un punto di svolta nella categoria: è infatti il primo monitor business da 24 pollici del catalogo MSI a offrire una frequenza di aggiornamento di 144Hz, finora appannaggio esclusivo dei modelli gaming. Questa caratteristica, abbinata alla tecnologia Adaptive-Sync, garantisce una visualizzazione estremamente fluida non solo nei contesti ludici, ma soprattutto nelle applicazioni professionali che richiedono precisione e reattività.

Il display PerfectEdge riduce al minimo le cornici per massimizzare l'area visiva, mentre la compatibilità HDR Ready assicura una riproduzione cromatica accurata, essenziale per professionisti del design e della creatività. La struttura ergonomica, con ampie possibilità di regolazione in altezza e inclinazione, riflette l'attenzione di MSI per il benessere fisico durante le lunghe sessioni di lavoro.

Insomma, l'intera gamma Business di MSI presentata al Computex 2025 segna un'evoluzione significativa nel concetto di strumenti professionali, con un'attenzione particolare all'integrazione di tecnologie tipicamente associate al mondo consumer o gaming in contesti lavorativi. Il risultato è una collezione di dispositivi che non solo ottimizzano lo spazio fisico, ma potenziano concretamente la produttività quotidiana attraverso un mix calibrato di potenza computazionale, ergonomia e funzionalità smart pensate per l'utente professionale.