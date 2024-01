MSI Project Zero fa sparire i cavi: le novità presentate al CES

Durante il CES 2024 MSI ha svelato anche la serie Project Zero, che punta a semplificare l’esperienza di assemblaggio, specialmente per quanto riguarda la gestione dei cavi, da molti considerata la “bestia nera” dell’assemblaggio di un PC.

Project Zero punta a risolvere questo annoso problema tramite il nuovo design Back-Connect delle schede madri, che sposta i connettori sul retro. Non è la prima volta che vediamo una soluzione del genere, già proposta nei mesi passati anche da altri, ma è positivo vedere che i brand si stanno muovendo in questa direzione.

Avere i connettori sul retro garantisce, oltre a una migliore gestione dei cavi, anche un’estetica più pulita, che migliora l’aspetto finale del proprio PC: abbinando i prodotti Project Zero alle nuove ventole MSI, che sfruttano dei connettori per collegarsi in serie ad avere un solo cavo che gestisca segnale PWM e RGB, è possibile creare una build con pochissimi cavi a vista.

Le schede madri della linea Project Zero hanno uno schema di colori bianco-argento e un ampio dissipatore per i VRM, elementi che contribuiscono a dare un design elegante al sistema. Ci sono vari modelli tra cui scegliere con diversi chipset Intel e AMD, così da soddisfare tutti gli utenti: Z790 Project Zero, B760M Project Zero e B650M Project Zero sono le prima della gamma, che probabilmente verrà ampliata in futuro, e offrono caratteristiche e tecnologie moderne, come la connettività Wi-Fi 6E e un sistema di alimentazione Duet Rail a 14+1 fasi.

Ovviamente queste schede madri hanno bisogno di chassis dedicati, con aperture in corrispondenza dei connettori. MSI ha lanciato per questo il nuovo MAG Pano M100 PZ, disponibile in colorazione bianca o nera, che supporta le due schede madri micro-ATX della serie Project Zero. Il case ha un vetro temperato a 270 gradi e ventole reverse-blade, caratteristiche che permettono di mettere in mostra al meglio l’hardware all’interno senza alcuna “magagna” estetica, da qualsiasi angolazione lo si guardi.