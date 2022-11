Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato, con migliaia di sconti in moltissime categorie dello store; sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, giornata che ha dato inizio alle folli promozioni che dureranno fino al 28 novembre, vi stiamo raccontando le migliori offerte nella nostra rassegna stampa dedicata. Ora però ci concentreremo su un articolo in particolare: un notebook gaming spettacolare, disponibile ora a un prezzo stracciato!

Il notebook gaming MSI Raider GE66 è infatti attualmente disponibile su Amazon a soli 2.699,00€ invece di 3.499,00€; si tratta di un ribasso del 23%, che vi farà risparmiare ben 800,00€! Considerando le caratteristiche eccellenti del prodotto, che è pagabile anche in 12 comode rate mensili da 224,92€, l’offerta è davvero imperdibile: potrete giocare a qualsiasi titolo desideriate con performance ottime!

Il Raider GE66 di MSI presenta un potentissimo processore Intel Core i7 di 11esima generazione, che vi permetterà non solo di giocare con impostazioni grafiche in ultra senza subire alcun rallentamento o calo di frame, ma anche di utilizzare tutti i programmi di cui avete bisogno senza rallentamenti. Inoltre, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 30 offrirà le massime prestazioni in qualsiasi situazione: che voi vogliate giocare a uno sparatutto o godervi una partita rilassante su Minecraft, il gameplay sarà fluido e dinamico.

Anche a livello di design il Raider GE66 è incredibile: lo schermo ad angolo obliquo rende il laptop robusto e durevole, ma lo rende anche estremamente elegante. Vi è poi l’illuminazione RGB lungo i bordi inferiori, che lo differenzia da qualsiasi altro notebook gaming sul mercato e gli dona una marcia in più, ovviamente personalizzabile in base ai vostri gusti. Il display da 15.6″, in risoluzione Full HD, gode invece di un’alta frequenza di aggiornamento, così da consentirvi un gameplay dinamico anche nelle situazioni più movimentate.

A completare il notebook vi sono 8 GB di RAM, la possibilità di scegliere tra modalità grafica discreta o modalità grafica MSHybrid, per prestazioni ancora più potenti. Se la potenza ancora non dovesse bastarvi, potrete aumentarla ulteriormente tramite l’opzione overclock presente nel MSI Center. Infine, il Raider GE66 è equipaggiato con una batteria da 99,9 Wh, la quale vi assicurerà un’autonomia lunghissima, consentendovi di giocare ore e ore senza doverlo collegare all’elettricità.

Insomma, il MSI Raider GE66 è un notebook gaming davvero potente e spettacolare, quindi non possiamo far altro che consigliarvi l’acquisto, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, il Black Friday è il momento perfetto per provarlo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!