MSI vince due premi agli European Hardware Awards 2020

Il noto produttore MSI ha partecipato ai recenti European Hardware Awards 2020, ottenendo la vittoria in due categorie molto importanti grazie alla qualità delle sue schede madri da gaming. I vincitori sono stati decretati dopo una scrupolosa analisi e tesi dei prodotti condotti dai nove migliori media del settore tecnologico ed oltre cento giornalisti del settore. Stiamo parlando della B450 Tomahawk Max, riconosciuta come la migliore motherboard ATX e che porta MSI ad ottenere l’ambito riconoscimento per il secondo anno consecutivo, e la MEG Z490I Unify, considerata la migliore scheda madre ITX.

La MSI MAG B550 Tomahawk, ispirata da un design militare con look completamente nero, mette a disposizione tutto quello che serve ai videogiocatori che vogliono assemblare un PC potente e dotato di tutte le ultime tecnologie basato su processore AMD Ryzen. La scheda madre possiede due slot M.2 e porte AMD Turbo USB 3.2 Gen2 per velocità di trasferimento dati incredibilmente rapide, oltre ad un sistema di dissipazione davvero efficace e capace di tenere sotto controllo le temperature della CPU anche quando viene spinta al limite delle sue possibilità.

Così come la precedente, anche la MEG Z490I UNIFY presenta un design completamente nero e propone componenti di elevata qualità in un form factor ridotto. Supporta i processori Intel di decima generazione basati su socket LGA 1200 ed offre una generosa selezione di porte, quali tre USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-A + 2 Type-C), quattro USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A), quattro USB 2.0 e non manca nemmeno il supporto alla tecnologia Thunberbolt 3. Per quanto riguarda la connettività, la scheda madre offre una porta Ethernet 2,5G e una scheda di rete Intel AX201 con supporto alle reti WiFi 6.

Nella giornata di ieri la divisione italiana di MSI ha annunciato che, dopo mesi di lavoro e sviluppo, lo store ufficiale è ora finalmente online. Attraverso il sito si avrà accesso al vasto catalogo di desktop, periferiche, monitor e componenti prodotti dalla compagnia taiwanese, con diversi vantaggi per i clienti.