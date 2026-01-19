Scoprite la multipresa BTicino Slot 4+2 con protezione bipolare e interruttore da 10A, disponibile su Unieuro a soli 5,99€. Questa soluzione pratica e sicura vi permette di collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente con la qualità garantita BTicino, perfetta per casa e ufficio. Un accessorio essenziale per gestire al meglio i vostri dispositivi elettronici con la massima sicurezza.

Multipresa BTicino, chi dovrebbe acquistarla?

La multipresa Bticino Slot 4+2 rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di espandere in modo sicuro e ordinato le proprie prese elettriche. Questo prodotto è particolarmente consigliato a studenti, professionisti che lavorano da casa e a chiunque disponga di una postazione con numerosi dispositivi elettronici da alimentare simultaneamente. Con le sue 4 prese standard più 2 bipasso e la protezione da sovraccarico da 10A, vi permetterà di collegare computer, stampanti, smartphone e tablet senza compromettere la sicurezza. La qualità Bticino garantisce affidabilità nel tempo e conformità alle normative vigenti, aspetti fondamentali quando si parla di impianti elettrici domestici o d'ufficio.

Questa multipresa soddisfa l'esigenza sempre più diffusa di gestire efficacemente molteplici dispositivi in spazi ridotti, come scrivanie, comodini o angoli studio. È la scelta perfetta per chi vuole evitare il disordine di cavi e adattatori sparsi, centralizzando i collegamenti in un unico punto di alimentazione. Il formato compatto con slot permette una disposizione razionale degli spazi, mentre la protezione integrata vi tutela da eventuali sbalzi di tensione che potrebbero danneggiare i vostri apparecchi elettronici. A un prezzo accessibile di soli €5,99, rappresenta un investimento minimo per massimizzare funzionalità e sicurezza nella vostra abitazione o ufficio.

La BTicino multipresa Slot 4+2 vi offre una soluzione pratica per gestire i vostri dispositivi elettrici. Con 4 prese standard e 2 porte aggiuntive, questa multipresa con interruttore bipolare da 10A garantisce sicurezza e praticità. Il design compatto permette un utilizzo versatile in casa e ufficio.

Vedi offerta su Awin1