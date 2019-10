NAS e Storage, sconti fino al 30% su ePrice

Vi segnaliamo che su Eprice è disponibile una ricchissima tornata di offerte relative NAS e storage di vario tipo.

Vi segnaliamo che su ePrice è disponibile una ricchissima tornata di offerte relative NAS e soluzioni di storage di vario tipo. Le promozioni sono numerose ma possono contare su di un numero di pezzi molto limitato, motivo per cui vi consigliamo caldamente di dare subito un’occhiata ai prodotti in sconto, molti dei quali sono già arrivati agli ultimi pezzi disponibili!

Le promozioni, del resto, sono eccezionali e scontano anche oltre il 30% una serie di prodotti non solo utilissimi, ma anche generalmente molto dispendiosi e raramente così scontati. Nella tornata di promozioni, per altro, ePrice ha anche inserito diversi gruppi di continuità a prezzi molto vantaggiosi, occasione ideale per chi era alla ricerca dell’occasione giusta per mettere in sicurezza la propria postazione casalinga o, perché no, i PC di un piccolo ufficio o simili.

Di seguito la nostra selezioni di prodotti in offerta, mentre per la lista completa non vi resta che cliccare il banner sottostante, dove potrete accedere a tutte le promozioni disponibili.

La nostra selezione di offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!