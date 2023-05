Eric Mackrodt del canale YouTube The Eric Experiment ha di recente assemblato un PC davvero… Particolare, considerando che ha usato un processore Intel 486 abbinato ad altro hardware originale dell’epoca, per poi inserire tutto in un piccolo case stampato in 3D e appositamente disegnato. Anche il monitor ha subito lo stesso trattamento, così da avere un alloggiamento che si abbinasse bene allo chassis.

Mackrodt racconta di aver impiegato oltre due anni per completare il progetto, basato su un piccolo SBC con un chip Intel 486DX4 da 100MHz a cui sono collegate delle schede d’espansione attraverso un backplane ISA a quattro slot. La scheda video usata è una Tseng ET4000, mentre l’audio è gestito da una scheda ESS Audiodrive; infine, la connettività internet è garantita da una scheda SMC Ethernet.

Credit: Eric Mackrodt

Anche il monitor è costruito da zero, sfruttando un pannello LCD con risoluzione 800 x 600 pixel. L’alloggiamento si ispira al design dei monitor dell’epoca e, oltre a un LED di stato, ci sono quattro pulsanti perfettamente funzionanti.

Per dimostrare che tutto funziona a dovere, Mackrodt ha eseguito diversi giochi, ma anche vari sistemi operativi. L’hard disk è simulato da una scheda SD, su cui lo YouTuber ha caricato prima Windows 95 (perfettamente funzionante), dove ha completato una partita a solitario, successivamente Windows 3.11, su cui ha eseguito Sim Tower. Ovviamente non poteva mancare MS-DOS, anch’esso eseguito con successo sul piccolo PC.