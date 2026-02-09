Il Nfortec CAELUM, case gaming mid tower in colorazione nera con pannello laterale in vetro temperato, è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo case ATX include 3 ventole ARGB da 120 mm preinstallate e si distingue per il design frontale a rete che garantisce un flusso d'aria ottimale. Approfittate dello sconto del 19% e portatelo a casa a soli 48,56€, un'occasione perfetta per chi cerca un case gaming versatile e ben ventilato.

Caelum, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nfortec CAELUM è la scelta ideale per chi desidera assemblare il proprio primo PC gaming senza compromessi sul design e sulle prestazioni termiche, con un budget contenuto. Questo case mid-tower si rivolge particolarmente agli appassionati di gaming che cercano un equilibrio perfetto tra estetica RGB e funzionalità, grazie alle tre ventole ARGB da 120mm preinstallate e al pannello in vetro temperato che mette in mostra i componenti interni. Con oltre 15 effetti di illuminazione personalizzabili, soddisfa le esigenze di chi ama creare setup visivamente accattivanti, mentre il design a rete frontale garantisce un flusso d'aria ottimale per mantenere temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense.

È consigliato a chi necessita di versatilità e spazio: la compatibilità con schede madri ATX, Micro ATX e ITX, insieme alla possibilità di installare schede grafiche fino a 320mm e sistemi di raffreddamento liquido fino a 240mm, lo rendono perfetto per build di fascia media che puntano a crescere nel tempo. I filtri antipolvere superiore e inferiore vi garantiranno una manutenzione facilitata, mentre i 7 slot di espansione e gli alloggiamenti multipli per HDD e SSD soddisfano le esigenze di storage più ampie. A questo prezzo scontato, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole qualità costruttiva e funzionalità premium senza spendere una fortuna.

Il Nfortec CAELUM è un case Mid Tower ATX che combina design e funzionalità per il vostro PC gaming. Include 3 ventole ARGB da 120mm preinstallate e un frontale a rete che garantisce un flusso d'aria ottimale. Compatibile con schede madri ATX, Micro ATX e ITX, offre spazio per GPU fino a 320mm e supporta sistemi di raffreddamento liquido fino a 240mm.

