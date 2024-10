Niente schede madre ASUS Z890 BTF? Tranquilli, arriveranno

ASUS ha lanciato la bellezza di 13 nuove schede madri Z890, ma diversi appassionati hanno notato l'assenza di un modello BTF (Back to Future), caratterizzato dalla presenza di connettori sul retro. L'azienda aveva mostrato un prototipo al Computex lo scorso giugno, ma a quanto pare non si trattava di un modello definitivo.

L'assenza di schede madre BTF al lancio è stata confermata da ASUS stessa nel corso di una diretta YouTube, rispondendo alla domanda di un utente. Il conduttore della live avrebbe infatti affermato:

Al momento no. Non abbiamo piani immediati per una Z890 BTF. Stiamo valutando il design e lo sviluppo per BTF, ma ora non c'è nulla da discutere o confermare.

Diversi appassionati si sono detti scontenti della decisione, alcuni hanno perfino pensato che ASUS stesse già abbandonando il progetto BTF, nonostante nei mesi scorsi l'azienda abbia più volte ribadito di volersi impegnare nel progetto.

ASUS ha prontamente sottolineato che non ha intenzione di abbandonare l'idea, nonostante l'assenza di modelli con chipset Intel Z890 che, a quanto sembra, sarà solo temporanea. Su X, Juan Jose Guerrero, Manager of PR & Partnerships per ASUS North America, ha risposto a Uniko's Hardware chiarendo la situazione: nonostante non ci siano schede Z890 BTF al lancio, ASUS punta molto sul progetto ed è intenzionata a portarlo avanti. Il modello mostrato a Computex non era niente più che un prototipo, così come la motherboard presente allo stand con supporto a memorie CAMM II.