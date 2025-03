Non lasciare che un blackout rovini il tuo lavoro: acquista questo UPS in SCONTO!

Se siete alla ricerca di un gruppo di continuità affidabile e conveniente, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attuale su Amazon. Infatti, il VulTech UPS1050VA-PRO è disponibile a soli 68,27€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato di 103,80€. Una promozione imperdibile per proteggere i vostri dispositivi dagli sbalzi di tensione e dai blackout improvvisi.

VulTech UPS1050VA-PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

VulTech UPS1050VA-PRO è un UPS di qualità pensato per PC, sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi elettronici che necessitano di protezione costante contro le interruzioni di corrente. Grazie alla sua potenza di 1050VA/560W, assicura continuità operativa anche in caso di blackout, evitando interruzioni di lavoro o danni ai dispositivi connessi.

Dotato di tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulator), stabilizza automaticamente la tensione in uscita, proteggendo le apparecchiature dagli sbalzi di tensione e garantendo una maggiore durata della batteria interna. Inoltre, il sistema Overload Protection segnala eventuali sovraccarichi con un segnale acustico e, se necessario, si spegne automaticamente per evitare danni al dispositivo.

Questo gruppo di continuità dispone di un display LCD, che permette di monitorare in tempo reale il livello della batteria, l'autonomia residua e le tensioni di ingresso e uscita. Grazie alla porta USB, è possibile collegarlo al PC e gestirne le funzionalità tramite un software dedicato. Le tre prese di uscita (2 Bipasso/Schuko e 1 IEC13) consentono il collegamento simultaneo di più dispositivi, senza la necessità di cavi aggiuntivi.

Una delle caratteristiche più apprezzate è il riarmo automatico, che garantisce il ripristino della corrente al ritorno dell'alimentazione elettrica, senza necessità di interventi manuali.

Con un prezzo scontato a 68,27€, VulTech UPS1050VA-PRO rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un UPS performante, affidabile e accessibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: proteggere i vostri dispositivi non è mai stato così conveniente! Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori UPS per ulteriori consigli.

