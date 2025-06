Se siete alla ricerca di una console portatile potente, versatile e ora anche estremamente conveniente, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Amazon inerente alla ASUS ROG Ally Console. Attualmente disponibile a soli 399€, questo dispositivo da gaming di fascia alta beneficia di uno sconto del 38% rispetto al prezzo più basso recente di 641,75€, rendendolo uno degli acquisti più vantaggiosi per chi cerca una piattaforma da gioco portatile senza compromessi.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally si distingue per il suo display touchscreen da 7 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto Adaptive Sync, caratteristiche che garantiscono un'esperienza visiva fluida e priva di rallentamenti, anche nei titoli più frenetici. Il pannello Glossy restituisce colori vividi e una definizione eccellente, offrendo una qualità visiva superiore rispetto ad altre console portatili nella stessa fascia di prezzo.

Cuore pulsante del dispositivo è il processore AMD Ryzen Z1, una APU pensata per il gaming che permette di eseguire senza problemi sia i giochi AAA più esigenti sia le esperienze indie più raffinate. Il tutto è accompagnato da 16GB di RAM e da un veloce SSD PCIe da 512GB, che consente tempi di caricamento ridottissimi e uno spazio adeguato per installare una vasta libreria di titoli.

Con Windows 11 Home preinstallato, ROG Ally garantisce piena compatibilità con tutte le principali piattaforme di gaming, dai giochi acquistati su Steam e Xbox Game Pass fino ai servizi di cloud gaming come NVIDIA GeForce Now. Il peso contenuto di soli 608 grammi la rende perfetta per lunghe sessioni di gioco anche in mobilità, senza sacrificare il comfort.

Grazie al supporto per SSD NVMe M.2-2230 come il WD_BLACK SN770M, è possibile potenziare ulteriormente le prestazioni del dispositivo, raggiungendo velocità fino a 5.150 MB/s per installazioni ultrarapide. Tutti questi elementi rendono ASUS ROG Ally una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo da gioco flessibile, prestazionale e ora anche economicamente accessibile.

Non lasciatevi scappare questa occasione: ASUS ROG Ally a soli 399€ rappresenta un investimento intelligente per qualsiasi gamer moderno. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori console portatili per ulteriori consigli.

