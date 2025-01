NON PERDERE L'AFFARE: questa sedia FlexiSpot può essere tua a un PREZZO SHOCK!

Se passate molte ore seduti alla scrivania, investire in una sedia ergonomica di qualità è essenziale per il vostro benessere. Grazie all'attuale promozione su FlexiSpot, potete acquistare la FlexiSpot BS12-PRO a soli 299,99€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 419,99€.

Sedia ergonomica FlexiSpot BS12-PRO, chi dovrebbe acquistarla?

FlexiSpot BS12-PRO è ideale per chi desidera un comfort personalizzabile e un supporto posturale ottimale. Grazie al design ergonomico che segue le curve naturali del corpo, questa sedia aiuta a ridurre l'affaticamento, garantendo una seduta rilassata anche per lunghe sessioni di lavoro.

Le regolazioni intuitive permettono di modificare l'altezza della seduta, bloccare l'inclinazione dello schienale e regolare la profondità del sedile in pochi istanti. La reclinazione varia tra 105 e 135 gradi, consentendovi di scegliere l'angolazione più confortevole.

I braccioli 3D sono regolabili in altezza, profondità e inclinazione per offrire un supporto personalizzato. Se cercate ancora più flessibilità, la versione con braccioli 5D include una rotazione a 360°, adattandosi a qualsiasi posizione. Il poggiatesta regolabile riduce le tensioni a collo e spalle, mentre il cuscino lombare adattivo assicura un supporto mirato alla schiena. Il sedile in schiuma ad alta densità garantisce una seduta morbida ma sostenitiva, alleviando la pressione.

Realizzata con una rete traspirante in poliestere di alta qualità, FlexiSpot BS12-PRO assicura ventilazione ottimale in estate e trattenimento del calore in inverno. Il tessuto è progettato per resistere alle deformazioni, garantendo comfort e durabilità a lungo termine. FlexiSpot BS12-PRO è la soluzione perfetta per migliorare la postura e ridurre l'affaticamento durante il lavoro o lo studio. Ora disponibile a soli 299,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere!

