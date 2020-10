Non solo Intel e AMD, ecco il nuovo notebook con CPU Longsoon

BYD Electronics, produttore cinese di computer portatili, ha presentato un nuovo dispositivo con display da 13,3″ equipaggiato con la CPU quad-core Dragon Core 3A4000 di Longsoon, realizzata a 14nm.

Il notebook è piuttosto semplice. Esteticamente ha un aspetto classico con accenti rossi sul monitor ed ai lati dell’unità. Il portatile è dotato di un display da 13,3” ed ha un peso di 1,55Kg. Per quanto riguarda la connettività, troviamo un singolo connettore HDMI, una porta USB Type-C e due USB 3.0, mentre l’uscita audio viene affidata al classico jack da 3,5mm.

La caratteristica più importante di questo laptop è data dalla CPU, in quanto si tratta del processore 3A4000 quad-core di Longsoon. La compagnia afferma che il componente è il 100% più veloce rispetto alla precedente generazione 3A3000 ed è paragonabile in termini di prestazioni ai core “Excavator” di AMD utilizzati nell’architettura Godavari A8-7680. Naturalmente, questo dimostra quanto Longsoon sia indietro rispetto alle offerte concorrenti in termini di performance, velocità ed efficienza.

Tuttavia, il presidente di Longsoon Technologies, Hu Weiwu, ha dichiarato: «14nm e 28nm (per la GPU) sono sufficienti per il 90% delle applicazioni.» Quindi sembra che l’azienda non sia troppo preoccupata di mettersi al passo con grosse compagnie come Intel e AMD.

Dato che questo portatile è disponibile esclusivamente sul mercato cinese, Windows non è supportato ma viene fornito solo con sistemi operativi interni che sono tipicamente versioni modificate di Linux. Fortunatamente, questo significa che potrete installare qualsiasi versione di Linux, il che può essere utile se non volete eseguire solo applicazioni specifiche per la Cina.

Al momento, BYD Electronics non ha annunciato una data di lancio o un prezzo per il prodotto. Ad ogni modo, sarà piuttosto difficile entrare in possesso di un esemplare anche in occidente.