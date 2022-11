TIME, la famosa rivista di informazione statunitense, ha stilato una classifica delle 200 invenzioni che cambiano il modo in cui viviamo. Nella classifica, il magazine ha nominato anche NordVPN, la popolare e apprezzata azienda responsabile di una delle migliori VPN sul mercato.

La classifica di TIME, stilata ogni anno, copre diverse categorie, come intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale, robotica e molto altro.

La nomination di NordVPN rientra nella categoria Apps & Software, insieme ad altre realtà innovative del settore.

Photo Credits - TIME

Tom Okman, cofondatore di Nord Security, l’azienda principale a cui appartiene NordVPN, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto tale riconoscimento per la nostra soluzione di cyber-sicurezza numero 1 al mondo. Il premio rispecchia il duro lavoro e la determinazione dei nostri team, che lavorano per portare la sicurezza informatica al livello superiore. D’altronde, ci impegniamo costantemente per offrire agli utenti funzionalità di fascia alta, come Threat Protection o Meshnet“.

Il cofondatore di Nord Security Eimantas Sabaliauskas aggiunge: “Sebbene ci aspettino ancora molti piani e tanto lavoro in futuro, siamo grati per premi come questo, che rafforzano la mission e le idee dietro i nostri prodotti, ovvero creare un ambiente online più affidabile e pacifico per le persone di tutto il mondo. Si sta avverando una profonda rivoluzione tecnologico e siamo lieti di essere riconosciuti per contribuire alla creazione di nuove tecnologie volte a creare un futuro più positivo”.

Il magazine statunitense raccoglie le nomination da parte dei propri editor e dai corrispondenti di tutto il mondo, nonché tramite una procedura di partecipazione online. TIME valuta i potenziali nominati in base a vari criteri, come originalità, efficacia, ambizione e impatto. Potete consultare la classifica di TIME delle 200 migliori invenzioni del 2022 facendo clic qui.