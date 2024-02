Norton 360 Deluxe CROLLA a 32€! Occasione IMPERDIBILE

Se la vostra attuale licenza antivirus è in procinto di scadere, o se state considerando di optare per un antivirus premium per la prima volta, cogliete l'occasione per abbonarvi a Norton 360 Deluxe 2024. Sappiate, infatti, che la licenza di 15 mesi, valida fino a 5 dispositivi tra PC, Mac o smartphone, è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 31,99€, grazie a uno sconto del 44%.

Norton 360 Deluxe 2024, chi dovrebbe abbonarsi?

Norton 360 Deluxe 2024 è la scelta ideale per chi è alla ricerca di una protezione affidabile e completa per i propri dispositivi. Con una licenza di 15 mesi, è perfetto per famiglie e professionisti che desiderano mantenere fino a 5 dispositivi al riparo da minacce come malware, phishing e ransomware. Se siete genitori preoccupati per la navigazione online dei vostri figli, vi torneranno utili gli strumenti di protezione minori inclusi, che aiuteranno i bambini a esplorare internet in totale sicurezza.

Questo pacchetto antivirus non solo protegge, ma facilita anche la gestione delle proprie credenziali digitali grazie al password manager incluso, che vi permetterà di generare, memorizzare e gestire password e informazioni su carte di credito in completa tranquillità. Per chiunque lavori in remoto o sia spesso in viaggio, Norton 360 Deluxe assicura poi una connessione Wi-Fi sicura con la crittografia avanzata di Secure VPN.

E per un ulteriore livello di sicurezza, il servizio offre 50 GB di backup del PC nel cloud, preservando i vostri file più importanti da eventuali perdite di dati. Scontato del 44%, questo antivirus rappresenta quindi un'opportunità da non perdere per consolidare la sicurezza digitale della vostra famiglia o della vostra attività.

