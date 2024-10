Norton VPN lancia il piano Ultra per una protezione online totale

Norton ha lanciato Norton Ultra VPN, una nuova soluzione di sicurezza informatica all-in-one guidata dalla tecnologia VPN. Il prodotto, disponibile in due versioni, offre protezione avanzata contro minacce online come truffe, virus e hacking, includendo funzionalità come il monitoraggio del Dark Web e un password manager.

La versione base di Norton Ultra VPN è pensata per individui e coppie, supportando fino a 5 dispositivi: include protezione in tempo reale, 10GB di backup cloud e altre funzionalità di sicurezza. La versione Plus, adatta alle famiglie, supporta fino a 10 dispositivi e aggiunge controllo parentale e 50GB di backup.

Oltre ai nuovi prodotti Ultra VPN, Norton ha introdotto miglioramenti su tutti i livelli del suo servizio VPN, tra cui:

Sblocco dei contenuti per aggirare restrizioni geografiche

Interfaccia utente moderna e consolidata

Miglioramenti alle prestazioni e scalabilità

Nuovo protocollo Mimic per bypassare restrizioni VPN

Possibilità di passare tra diversi protocolli

Regole di connessione VPN personalizzabili

Queste novità rispondono alla crescente sofisticazione delle minacce informatiche, offrendo agli utenti strumenti più potenti e intelligenti per proteggere la propria privacy e sicurezza online. L'approccio all-in-one di Norton Ultra VPN mira a semplificare la gestione della sicurezza digitale per gli utenti.