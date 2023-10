Notebook gaming MSI con RTX 4050 in sconto di oltre 300€

Quanto si parla di portatili da gaming di fascia alta, è molto difficile trovare prodotti di qualità a meno di 2.000,00€. Per questo motivo, dunque, non possiamo fare a meno che segnalarvi l'ottima promozione proposta da Amazon sull'MSI Cyborg 15, dotato della scheda video RTX 4050 e oggi in sconto a soli 1.294,05€.

Grazie a questa offerta, paragonabile a quelle che vedremo durante il Black Friday di novembre, potrete risparmiare ben 300,00€ rispetto al suo prezzo consigliato. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando "CreditLine" come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Cyborg 15 rappresenta la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un notebook da gaming capace di offrire prestazioni di alto livello, consentendo di giocare in modo fluido anche a titoli impegnativi e godendo di risoluzioni elevate. Si tratta, dunque, di un'ottima alternativa rispetto a un PC Desktop, il quale, oltre a essere molto più costoso, è anche più ingombrante e difficile da assemblare se non si è esperti.

Ciò che distingue l'MSI Cyborg 15 da molti altri portatili da gaming è la sua versatilità, giacché si adatta perfettamente anche all'utilizzo quotidiano, incluso il multitasking. In tal senso, è ideale anche per chi è alla ricerca di un portatile per lo studio e il lavoro e vuole poter fare tutto da un unico dispositivo. Il display Full HD e il processore Intel Core i7-13700H consentono, infatti, di gestire agevolmente software anche impegnativi come Photoshop e Lightroom, mentre il design compatto vi permetterà di infilarlo facilmente in uno zaino o borsa e portarlo con voi.

Tornando a parlare del prezzo, grazie al coupon offerto da Amazon potrete godere di uno dei prezzi più bassi a cui sia mai stato disponibile l'MSI Cyborg 15. Il suo minimo storico, raggiunto a settembre, è di 1.199,00€, subendo poi un'impennata a 1.599,00€. L'importo attuale, dunque, rappresenta un ottimo compromesso, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alle prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

