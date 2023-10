CarlinKit 5.0: imperdibile doppio sconto, lo paghi solo 75€!

Nel corso della recente Festa delle offerte Prime c'è stato un prodotto che ha riscosso un certo successo, anche tra i nostri lettori, tanto da finire anche nella nostra classifica dei "prodotti più acquistati dai nostri lettori", successiva proprio alle offerte di cui sopra, e stilata secondo quelli che sono stati i vostri reali acquisti su Amazon.

Stiamo parlando dell'ottimo Carlinkit 5.0: ovvero la quinta incarnazione del popolarissimo dispositivo per il "potenziamento" dei sistemi di infotainment delle moderne autovetture che, proprio nel corso delle offerte Prime, aveva toccato il suo minimo storico, e che oggi viene riproposto da Amazon proprio ad un prezzo imperdibile, e persino leggermente più basso, grazie ad un doppio sconto che porta questo best seller del settore a soli 75,99€!

Carlinkit 5.0, chi dovrebbe acquistarlo?

Abbiamo parlato di Carlinkit davvero tante volte ormai, non ultimo proprio ieri, quando una diversa versione di questo dispositivo era stata messa in sconto (è ancora disponibile qui!), e quello che possiamo dirvi è ormai ben noto: Carlinkit è semplicemente il miglior dispositivo sul mercato per chiunque voglia semplificare la procedura di connessione tra smartphone e automobile, proponendosi come un ponte Bluetooth che, collegandosi alla porta USB della vostra auto, consente di bypassare la connessione diretta dello smartphone, e questo senza troncare alcuna funzione derivante dalla connessione tra auto e smartphone, una su tutte: la navigazione.

In questo senso, parliamo di un dispositivo consigliato a chiunque desidera risolvere i problemi di connessione e posizionamento dello smartphone in auto, consentendoti di utilizzare funzioni che richiedono una connessione cablata ma senza la connessione dello smartphone. Una soluzione molto comoda che, per quanto riguarda questa quinta edizione, come vi abbiamo raccontato in fase di recensione, si propone con una compatibilità nativa sia con Apple CarPlay che con Android, con un netto miglioramento delle performance generali del dispositivo, e nella velocità di risposta dei comandi.

Dal punto di vista del prezzo, Carlinkit 5.0 è qui proposto, semplicemente, al prezzo pi basso di sempre! Il prezzo attuale, infatti, pari a 75,99€ è persino più basso (seppur di un solo centesimo) del prezzo visto in occasione della Festa delle offerte Prime, dove proprio questo dispositivo aveva toccato il suo precedente minimo di 76 euro. Considerato che parliamo di un prodotto arrivato solo quest'anno sul mercato, e spesso venduto a prezzi anche superiori ai 90 euro, è ovvio che questa sia l'occasione imperdibile per chiunque non sia riuscito ad acquistare Carlinkit 5.0 nel corso dell'ultima promozione Amazon, e visto e considerato che, spesso, questi dispositivi vanno letteralmente a ruba tra gli automobilisti, è plausibile che anche a questo giro esso andrà ben presto esaurito!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d'acquisto del prodotto, . L'invito, come sempre, è quello di procedere quanto prima all'acquisto, giacché la richiesta sarà prevedibilmente alta, ed il prodotto, come il couponn, potrebbero presto esaurirsi!

N.B. Ricorda di selezionare il coupon sconto prima di procedere all'acquisto, si tratta della casella da spuntare poco sotto al prezzo.

