Notepad ora scrive al posto tuo, grazie all'IA

L'intelligenza artificiale sta ridefinendo anche gli strumenti più basilari di Windows 11, trasformando applicazioni storicamente semplici come Notepad e Paint in assistenti creativi sempre più sofisticati. Microsoft ha avviato la fase di test per una serie di funzionalità AI-powered destinate a rivoluzionare l'esperienza utente, con aggiornamenti disponibili per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Windows Insider in possesso di PC Copilot Plus.

La novità più rilevante riguarda Notepad, il celebre editor di testo che ora si arricchisce della funzione "Write", capace di generare contenuti testuali su richiesta dell'utente. Questa funzionalità permette di creare bozze rapide partendo da un prompt o di elaborare contenuti già esistenti con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. Per attivarla, è sufficiente fare clic con il tasto destro nel punto del documento dove si desidera inserire il testo generato, oppure selezionare un testo esistente da utilizzare come riferimento.

Una volta scelta l'opzione "Write" dal menu Copilot, apparirà una finestra dove inserire le istruzioni. Il testo generato dall'AI verrà visualizzato direttamente nel documento, con la possibilità di mantenerlo, scartarlo se non soddisfa le aspettative, o perfezionarlo attraverso ulteriori prompt. La funzionalità era stata individuata già all'inizio dell'anno nel codice delle build di test di Windows 11.

"Write" si aggiunge ad altre due funzionalità AI già in fase di test su Notepad: "Summarize", introdotta lo scorso marzo, che può generare un riassunto del testo presente in un documento, e "Rewrite", in sperimentazione dallo scorso novembre, che permette di modificare il tono del testo, accorciarlo o allungarlo, e riformulare le frasi. Questi strumenti rappresentano un cambiamento radicale nella concezione del semplice blocco note di Windows.

Anche Microsoft Paint, l'iconico programma di disegno, sta subendo una profonda evoluzione. Oltre alle funzionalità AI già in test come Generative Fill, Generative Erase e lo strumento Cocreator (che crea immagini basate su prompt testuali e schizzi di riferimento), è in arrivo un nuovo generatore di sticker. Un pulsante nel menu Copilot aprirà una finestra dove descrivere lo sticker desiderato, e Paint genererà una serie di opzioni che potranno essere aggiunte alla tela o copiate in altre applicazioni.

Paint si arricchisce inoltre di un nuovo strumento di selezione degli oggetti basato sull'AI, che semplifica notevolmente l'isolamento e la manipolazione di elementi specifici all'interno di foto o disegni. Questa funzione automatizza uno dei processi più complessi dell'editing grafico, rendendo accessibile a tutti un'operazione tradizionalmente riservata a software professionali.

Lo Snipping Tool, l'utilità per gli screenshot, riceve anch'esso miglioramenti con l'introduzione del pulsante "Perfect screenshot" nella barra degli strumenti. Quando si inquadra uno screenshot utilizzando lo strumento rettangolare, questa funzione utilizzerà l'AI per "ridimensionare intelligentemente in base al contenuto della selezione", pur mantenendo la possibilità di ridimensionare o riposizionare manualmente l'area selezionata prima di catturarla.

A completare le novità dello Snipping Tool troviamo un nuovo selettore di colori che consente di visualizzare i valori cromatici in formato HEX, RGB o HSL sotto un cursore contagocce. Questo strumento può essere ingrandito per una maggiore precisione scorrendo o utilizzando le scorciatoie da tastiera Ctrl +/-.

Per utilizzare la nuova funzione "Write" di Notepad e le altre funzionalità AI, sarà necessario effettuare l'accesso con un account Microsoft. Queste funzioni utilizzeranno lo stesso sistema di crediti delle altre caratteristiche basate sull'intelligenza artificiale di Windows 11. Microsoft non ha ancora annunciato i prezzi di questi crediti nel caso in cui decidesse eventualmente di iniziare ad addebitarli, lasciando aperto un interrogativo sul futuro modello economico di queste innovazioni.