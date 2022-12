È tempo di nuovi rumor inerenti ai prossimi dispositivi dell’azienda di Cupertino. Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato delle ultime voci inerenti al futuro MacBook Air da 15″, la cui commercializzazione vera e propria dovrebbe partire nel corso della prossima primavera. A bordo dovrebbe essere presente il SoC Apple Silicon M2, successore di quell’M1 che aveva stupito un paio di anni fa per il suo incredibile rapporto prezzo/prestazioni, e molto probabilmente sarà disponibile in quattro colorazioni, ovvero Galassia, Argento, Mezzanotte e Grigio Siderale. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.

Al momento, per quanto riguarda i monitor esterni, Apple è presente sul mercato con lo Studio Display e Pro Display XDR, ma sembra che la situazione potrebbe presto cambiare. Infatti, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che “diversi nuovi monitor esterni sono in fase di sviluppo“, inclusa una nuova versione del Pro Display XDR che potrebbe accompagnare il nuovo Mac Pro basato su Apple Silicon, sebbene Gurman abbia lasciato aperta la possibilità che il prodotto venga lanciato solo dopo il Mac Pro. Stando a precedenti voci di corridoio, il prossimo Pro Display XDR potrebbe avere un pannello 7K con una densità di 245 PPI nel caso mantenga i 32″ del modello 6K attuale (che sfoggia una risoluzione di 6.016×3.384 pixel), nonostante non venga escluso l’uso di un display più grande, magari da 36”.

Inoltre, secondo Gurman, questi nuovi monitor saranno equipaggiati con un chip Apple Silicon, in modo che “gli schermi facciano meno affidamento sulle risorse del computer collegato“. Del resto, già lo Studio Display dispone di un chip A13 Bionic e 64GB di memoria al suo interno.

Per il momento, ovviamente, non ci resta che attendere pazientemente ancora qualche settimana per una conferma ufficiale direttamente da Apple.