NVIDIA alza il prezzo della RTX 4090 FE, ora costa 40€ in più

La Nvidia RTX 4090 FE è una scheda incredibilmente costosa (qui la trovate a oltre 2mila euro per esempio) ma Nvidia ha pensato bene di alzarne il prezzo. Una scelta che potrebbe sembrare un po’ ingenerosa, venendo da un'azienda che ha fatto registrare incassi da record solo qualche mese fa.

D’altra parte la RTX 4090 è la regina delle schede video, e sicuramente chi ne vuole una non si preoccuperà di tirare fuori qualche decina di euro in più. E tutto sommato è una buona notizia che modelli più popolari, come la RTX 4060 Ti e la RTX 4070, almeno per ora mantengano lo stesso prezzo - e comunque non stiamo parlando di prezzi popolari, è bene ricordarlo.

Così come si può ricordare che non sono le schede gaming la “gallina dalle uova d’oro” di Nvidia, visto che la maggior parte dei profitti arriva dal settore IA. Anzi, la situazione è così estrema che Nvidia potrebbe anche smettere domani di fare schede gaming, e potrebbero persino andare a stare meglio. Ma non crediamo che lo faranno, non preoccupatevi.

Sicuramente l’aumento di prezzo sulla RTX 4090 non è dovuto a difficoltà finanziarie, ed è anche possibile che sia stata una decisione più o meno automatica, come sono per esempio gli adattamenti alle variazioni nel cambio valuta.