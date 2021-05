NVIDIA annuncia la data ufficiale del prossimo evento, sarà svelata la GeForce RTX 3080 Ti?

NVIDIA ha annunciato, tramite un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, che il prossimo evento digitale si terrà il prossimo 31 maggio alle 22:00 PT, vale a dire alle 7:00 di martedì 1° giugno in Italia. Sebbene la compagnia non lo abbia detto apertamente, molto probabilmente coglierà l’occasione per presentare due nuove schede grafiche della linea GeForce basate sull’architettura Ampere.

Ricordiamo che il Computex 2021 inizierà il 31 maggio, proprio quando NVIDIA terrà il suo speciale evento, dando modo di avere una risonanza maggiore a livello mondiale per le sue GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti, da tempo oggetto di speculazioni e rumor. Al momento, ovviamente, non sappiamo quando i prodotti saranno effettivamente lanciati, ma gli ultimi leak puntavano ad inizio giugno, sebbene alcuni esemplari siano già stati avvistati nei negozi.

Stando alle ultime voci, la GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe avere un prezzo compreso tra 999 e 1.099 dollari, posizionandosi a metà strada tra la GeForce RTX 308 e la GeForce RTX 3090. Questo nuovo modello si andrà a scontrare direttamente con l’ammiraglia di casa AMD, la Radeon RX 6900 XT, la quale ha debuttato con un MSRP di 999$ (anche se attualmente è quasi impossibile acquistarne una a questo prezzo).

https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/1397568207448326144

L’obiettivo della GeForce RTX 3070 Ti non è molto chiaro, ma ci aspettiamo che l’offerta Ampere di fascia media sia all’altezza della Radeon RX 6800 XT. La GeForce RTX 3070 Ti non è ancora apparsa nel listino di alcun rivenditore, ma, poiché dovrebbe fornire prestazioni maggiori di una GeForce RTX 3070 senza arrivare ad una GeForce RTX 3080, sospettiamo che costerà circa 600$. Per il momento, ovviamente, non ci resta che attendere ancora pochi giorni per conoscere la verità. Vi invitiamo a continuare a seguirci per tutte le ultime novità inerenti alle prossime schede video di casa NVIDIA.