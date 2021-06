Nvidia annuncia ufficialmente la GeForce RTX 3080 Ti e la RTX 3070 Ti

Ora è ufficiale: il Computex si è appena concluso, e Nvidia ha finalmente rilasciato tutte le info ufficiali riguardo le due schede video più attese del momento: la RTX 3080 Ti e la RTX 3070 Ti. Le specifiche ovviamente sono quelle di una scheda di tutto rispetto, considerando anche il fatto che la RTX 3080 Ti arriva sul mercato come diretta competitor della RTX 3090, offrendo una sorta di scialuppa di salvataggio a tutti gli utenti che non sono riusciti ad acquistare la RTX 3080.

Parlando di dettagli tecnici, la RTX 3080 Ti si basa su una GPU GA102 e offre ben 10.240 CUDA core, posizionandosi poco prima della RTX 3090, con i suoi 10.496. Le performance tra le due schede rimangono comunque molto simili: le frequenze di clock (sia di base che boost) della 3080 Ti sono leggermente inferiori, mentre il TDP di 350W è uguale per entrambe.

La versione Ti supera quella standard in termini di memoria: equipaggiata con 12GB GDDR6X e un bus da 384-bit, l’aumento in termini di larghezza di banda è decisamente notevole: 912GB/s contro i 760GB/s della RTX 3080, che torneranno utili sia agli utenti che la useranno per il gaming, che per i creatori di contenuti.

Nvidia è stata chiara: questo gioiellino dovrebbe arrivare sul mercato al prezzo di 1.199 dollari (1.199 euro in Italia). L’incremento di prezzo rispetto alla RTX 3080 è di 500 dollari, giustificato da un incremento del 18% del numero di core e da un 20% in più di memoria.

L’altro annuncio chiave della conferenza riguarda la 3070 Ti: GPU GA104 con 6144 CUDA core, equipaggiata con una memoria GDDR6X da 8GB, rimanendo dunque sulla stessa lunghezza d’onda della RTX 3070. Il prezzo ufficiale sarà di 599 dollari (prezzo in Italia ancora da confermare), e speriamo di riuscire ad acquistarla senza troppi problemi, considerando anche le “misure di contenimento” prese da Nvidia per demoralizzare le operazioni di mining.

Potremo procedere all’acquisto della RTX 3080 Ti dal 3 giugno, mentre una settimana dopo si apriranno i cancelli per avere accesso alla RTX 3070 Ti. Rimanete sintonizzati con noi per vedere insieme come si evolverà la situazione e cosa avranno da offrirci queste due schede grafiche.

RTX 3080 Ti RTX 3070 Ti Cluster GPU 80 48 Core CUDA 10240 6144 Core RT 80 48 Core Tensor 320 192 ROP 112 96 Clock base 1365MHz TBC Clock boost 1665MHz 1770MHz Memoria 12GB GDDR6X 8GB GDDR6X Bus 384-bit 256-bit Clock di memoria 19Gbps 19Gbps Larghezza di banda 912GB/s 608GB/s TDP 350W 290W MSRP 1.199 dollari 599 dollari Data di uscita 3 giugno 2021 10 giugno 2021