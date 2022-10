Con una mossa sotto molti punti di vista inaspettata, Nvidia ha deciso di cancellare ufficialmente la RTX 4080 12GB, aspramente criticata sin dal momento dell’annuncio e indicata, praticamente da tutti, come una RTX 4070 sotto mentite spoglie.

Nvidia ha diramato la notizia nella serata di ieri, tramite un blog post sul sito ufficiale, indicando un errore nel nome: secondo la società infatti “la RTX 4080 12GB è una fantastica scheda grafica, ma col nome sbagliato. Avere due GPU con il nome 4080 crea confusione”. Come potete vedere dall’immagine qui sotto, la pagina del sito dedicata alla scheda video riporta ancora entrambe le versioni, ma è probabile che verrà aggiornata nelle prossime ore.

La RTX 4080 12GB avrebbe fatto affidamento su una GPU AD104 con 7680 CUDA Core e una frequenza massima di 2,6GHz, 12GB di VRAM GDDR6X a 21Gbps, un bus 192-bit, e un TGP di 285 watt. Per il momento non si ha alcuna informazione, ma è molto probabile che le specifiche della scheda non cambieranno quando questa verrà introdotta sul mercato in futuro, presumibilmente come RTX 4070.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di nuovi benchmark ufficiali per la RTX 4080: nei grafici di Nvidia erano presenti entrambe le versioni della GPU, ma la RTX 4080 12GB risultava tra il 20% e il 25% più lenta della RTX 4080 16GB quando entrava in gioco il DLSS 3. Mostrare una differenza prestazionale del genere tra due schede che dovrebbero essere molto simili, dato che condividono il nome (e quindi la fascia che vanno ad occupare), non ha fatto altro che portare l’utenza a criticare ulteriormente la scelta di Nvidia, che ora è però tornata sui propri passi.

La notizia della cancellazione della RTX 4080 12GB porta con sé anche un’altra interessante informazione, la data di lancio della RTX 4080 16GB. Finora non era stata ancora confermata, ma Nvidia stessa ha comunicato che l’unica RTX 4080 debutterà sul mercato il prossimo 16 novembre.