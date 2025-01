NVIDIA risponde all'ascesa di DeepSeek: "ci sarà bisogno di più chip"

DeepSeek, un'azienda cinese di intelligenza artificiale, (di cui vi abbiamo parlato recentemente) ha ottenuto risultati paragonabili a quelli di giganti come OpenAI utilizzando un numero significativamente inferiore di chip Nvidia rispetto alle controparti statunitensi. La notizia ha causato un crollo del 17% delle azioni Nvidia lunedì, facendo scendere il prezzo a $118,58.

Nvidia ha risposto con una dichiarazione in cui sottolinea come il lavoro di DeepSeek dimostri l'utilità dei suoi chip per il mercato cinese e la necessità di un maggior numero di componenti in futuro per soddisfare la domanda dei servizi dell'azienda. L'azienda ha specificato che DeepSeek ha creato nuovi modelli "sfruttando modelli ampiamente disponibili e calcoli pienamente conformi ai controlli sulle esportazioni".

Secondo un documento di ricerca di DeepSeek, l'azienda ha utilizzato circa 2.000 chip Nvidia H800, progettati per rispettare i controlli sulle esportazioni statunitensi introdotti nel 2022. Questi controlli miravano a rallentare lo sviluppo cinese di supercomputer utilizzati per armi nucleari e sistemi di intelligenza artificiale, ma secondo gli esperti hanno avuto un impatto minimo sui progressi dell'IA in Cina.

Jimmy Goodrich, consulente senior per l'analisi tecnologica presso RAND Corp, ha commentato:

"DeepSeek non è emersa dal nulla - costruisce modelli da anni. È noto da tempo che DeepSeek ha un team eccellente, e se avessero accesso a una potenza di calcolo ancora maggiore, chissà quanto sarebbero capaci".

L'afflusso di nuovi utenti ha messo alla prova l'infrastruttura di DeepSeek. Nvidia ha sottolineato che questo processo, chiamato "inference", richiede "un numero significativo di GPU Nvidia e reti ad alte prestazioni", evidenziando la continua domanda dei suoi prodotti.

Attualmente, Nvidia sta vendendo un chip chiamato H20, progettato per soddisfare le più recenti normative sul controllo delle esportazioni. Sebbene le restrizioni ne limitino l'utilità per l'addestramento dell'IA, Goodrich lo definisce "probabilmente il miglior chip al mondo per l'inferenza", sollevando interrogativi sulla durata di questa situazione: "Per quanto tempo Washington permetterà la vendita alla Cina del miglior chip al mondo per l'inferenza?"