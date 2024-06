Le funzionalità dei PC Copilot+ arrivano sui laptop gaming grazie a AMD e Nvidia

Nvidia e AMD stanno per commercializzare i loro primi portatili gaming che includono le funzionalità IA Copilot Plus appena annunciate da Microsoft per i laptop con processori Qualcomm. Durante il Computex in corso a Taipei, Tra le numerose novità svelate nei giorni scorsi, Nvidia ha accennato brevemente ai nuovi laptop "RTX AI PC" in arrivo da Asus e MSI, che integreranno gradualmente le caratteristiche Copilot Plus per PC:

“I nuovi laptop RTX AI PC di ASUS e MSI dispongono di GPU fino alla GeForce RTX 4070 e di sistemi-on-a-chip a basso consumo energetico con capacità AI di Windows 11 per PC” afferma Nvidia in un post sul suo blog. Come confermato dal produttore questi laptop saranno dotati degli ultimi processori Strix di AMD.

AMD ha appena presentato i suoi processori Strix per laptop, di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana e che, a differenza di quanto si pensava inizialmente, potremo vedere sui primi notebook già dalla fine di luglio. Nvidia, d'altro canto, ha suggerito che i primi PC con Copilot Plus alimentati da processori AMD potrebbero non ricevere subito il le funzionalità IA di Microsoft.

“Questi PC AI con Windows 11 riceveranno un aggiornamento gratuito per le esperienze Copilot+ quando saranno disponibili”

Quanto affermato da Nvidia in un blog pubblicato sul suo post, suggerisce che Microsoft potrebbe necessitare di altro tempo prima di lanciare Recall e altre funzionalità IA-powered di Windows su chip AMD al lancio, o che potrebbe esserci un periodo di esclusività per l'hardware a motore Qualcomm su Windows on Arm, che verrà lanciato il 18 giugno. Abbiamo contattato Nvidia per chiarire il significato di questo aggiornamento gratuito.

Nvidia sta anche cercando di mantenere la sua rilevanza nel campo delle attività IA-powered su laptop. Mentre Microsoft sta avanzando nel trasferimento dei modelli IA sulle NPU, Nvidia si sta preparando per rendere le sue GPU utili in questa arena IA su PC. Nvidia punta fortemente sul branding dei suoi laptop “RTX AI,” sottolineando che le sue GPU sono più capaci di gestire carichi di lavoro AI più pesanti rispetto a un NPU.

Il RTX AI Toolkit verrà lanciato a giugno. Include strumenti e SDK per la personalizzazione, l'ottimizzazione e l'implementazione dei modelli. Questi strumenti possono ottimizzare modelli come il Llama 2 di Meta per funzionare con meno requisiti di VRAM e con maggiori prestazioni. Nvidia sta anche collaborando con Microsoft sui modelli IA integrati in Windows 11.

"La collaborazione fornirà agli sviluppatori di applicazioni un facile accesso a API per modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM) accelerati da GPU che abilitano funzionalità di generazione aumentata dal recupero (RAG) in esecuzione su dispositivi alimentati da Windows Copilot Runtime”

Il Windows Copilot Runtime è progettato per facilitare l'integrazione di funzionalità IA-powered nelle app, facendo affidamento sull'hardware NPU per accelerare queste caratteristiche.

Microsoft ha annunciato Windows Copilot Runtime all'evento Build dello scorso mese, e Nvidia garantisce che il suo lavoro per accelerare i modelli IA utilizzando le GPU RTX sarà rilasciato in anteprima per gli sviluppatori entro quest'anno.

Al momento, le NPU offrono prestazioni di circa 40 TOPS, mentre le GPU per PC di Nvidia possono gestire oltre 1.000 TOPS per l'accelerazione IA, evidenziando differenze significative di performance per gli sviluppatori. Le NPU sono progettate per modelli più piccoli e per una maggiore efficienza energetica nei laptop, ma le GPU possono gestire modelli più grandi con prestazioni superiori nei PC desktop, dove la durata della batteria non è rilevante.

Sarà interessante osservare come si evolverà questa battaglia tra IA su PC, soprattutto considerando che Microsoft detiene le chiavi per attivare queste esperienze nativamente in Windows per Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm e i suoi numerosi partner OEM.