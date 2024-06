NVIDIA è l'azienda più "preziosa" al mondo, superate Microsoft e Apple

NVIDIA ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3,34 trilioni di dollari, superando Microsoft e Apple (ferme rispettivamente a 3,31 trilioni e 3,29 trilioni di dollari, nel momento in cui scriviamo) e affermandosi come la compagnia più valorizzata al mondo.

L'enorme crescita di NVIDIA è ovviamente legata all'intelligenza artificiale, mercato dove attualmente l'azienda è leader indiscusso. La domanda sempre crescente di acceleratori grafici per l'IA ha permesso a NVIDIA di aumentare la propria capitalizzazioni di 1,23 trilioni di dollari in soli pochi mesi, passando da 2,2 trilioni ai 3,43 attuali.

Con la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2024, Nvidia ha annunciato un reddito di 26,044 miliardi di dollari e un utile netto di 14,881 miliardi di dollari, prevedendo ulteriori entrate per 28 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Queste prospettive hanno ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori, facendo crescere il valore dell'azienda.

NVIDIA è al lavoro per consolidare la propria posizione nel settore dell'IA, con novità come i prodotti Blackwell e il passaggio a un modello che prevede una nuova architettura ogni anno. Anche Elon Musk ha espresso su X il desiderio di acquistare 300.000 GPU Blackwell B200 non appena disponibili.

Da non dimenticare poi il settore consumer, con l'arrivo delle nuove RTX 50 che senza dubbio si posizioneranno tra le migliori schede video e offriranno capacità IA che poteranno tutti gli utenti, e non solo le aziende, ad acquistare hardware NVIDIA per poter sfruttare al massimo tutte le nuove tecnologie di intelligenza artificiale integrate nei software più famosi e diffusi.