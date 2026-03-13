Alla Game Developers Conference di San Francisco, uno degli appuntamenti più importanti del settore videoludico mondiale, NVIDIA e Microsoft hanno annunciato una collaborazione strategica destinata a cambiare in modo significativo il modo in cui l'intelligenza artificiale viene gestita all'interno dei giochi per PC. L'obiettivo dichiarato è quello di standardizzare l'IA con accelerazione hardware attraverso le API DirectX, il sistema sviluppato da Microsoft che da decenni rappresenta il ponte fondamentale tra il software di gioco e l'hardware grafico. Un'alleanza che punta a rendere le GPU più efficienti, a ridurre i tempi morti tra un'operazione e l'altra e a semplificare il lavoro degli sviluppatori.

Al centro dell'annuncio ci sono due nuove tecnologie che Microsoft intende introdurre nel proprio ecosistema DirectX: DirectX Linear Algebra e DirectX Compute Graph Compiler. Entrambe nascono come evoluzione naturale del supporto Cooperative Vector anticipato la scorsa estate e sono progettate per accelerare l'intera catena di sviluppo e di esecuzione dei titoli, dal momento in cui uno sviluppatore scrive il codice fino a quello in cui il giocatore sperimenta l'esperienza finale sullo schermo. I dettagli tecnici completi sono consultabili sul blog ufficiale Microsoft DirectX Developer.

Parallelamente all'integrazione dell'IA, la partnership affronta un problema ben noto a chiunque giochi su PC: i fastidiosi rallentamenti causati dalla compilazione degli shader in tempo reale. Chi ha mai visto il proprio gioco bloccarsi per frazioni di secondo durante le fasi più concitate — un fenomeno che nel gergo tecnico viene chiamato shader stuttering — sa bene quanto possa compromettere l'esperienza di gioco, anche su macchine di fascia alta.

Gli shader stuttering sono da anni uno dei nemici silenziosi del gaming su PC.

La risposta a questo problema si chiama Microsoft Advanced Shader Delivery, abbreviata in ASD. La tecnologia funziona in modo concettualmente semplice ma efficace: invece di compilare gli shader nel momento in cui servono durante la partita, li precompila e li distribuisce direttamente nella fase di download del gioco attraverso lo store Xbox. Il risultato è l'eliminazione di uno dei colli di bottiglia più comuni nelle prestazioni, con sessioni di gioco più fluide fin dal primo avvio.

NVIDIA ha confermato che sta lavorando per rendere Advanced Shader Delivery compatibile con le proprie schede grafiche della famiglia GeForce RTX entro la fine dell'anno. Per gli sviluppatori che vogliono iniziare ad adottare questa tecnologia sin da ora, Microsoft ha pubblicato una guida dedicata che illustra nel dettaglio come precompilare e distribuire gli shader attraverso i canali Xbox, offrendo così un percorso concreto verso esperienze di gioco più stabili e prevedibili per gli utenti finali.