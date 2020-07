NVIDIA GeForce GTX 1650, avvistata una terza variante della GPU

A quanto pare NVIDIA ha iniziato a commercializzare una terza variante della sua scheda grafica GeForce GTX 1650. Infatti, come vi abbiamo ricordato anche in questa precedente notizia nella quale vi abbiamo messo in guarda sulle diverse versioni dell’encoder a bordo della GPU, la GeForce GTX 1650 originale ha debuttato lo scorso anno equipaggiata con il chip TU117 e memorie GDDR5. Quasi un anno dopo, NVIDIA ha introdotto sul mercato un nuovo modello dotato delle memorie GDDR6, mentre la GPU è rimasta la stessa.

Recenti prove avevano evidenziato che la GeForce GTX 1650 aveva subito altre alterazioni nel corso del tempo. Il noto utente Twitter @momomo_us aveva scoperto che NVIDIA aveva aggiornato la pagina ufficiale dedicata alla scheda grafica per riflettere la presenza di nuove varianti. Mentre le specifiche erano rimaste le stesse, così come le prestazioni, erano indicati due diversi encoder video, il vecchio Volta ed il nuovo Turing, quindi è necessario controllare bene le specifiche del produttore prima di effettuare l’acquisto della scheda grafica.

Inoltre, lo stesso @momomo_su ha pubblicato proprio qualche ora fa una fotografia della GPU TU116-150 proveniente da un modello Gigabyte (GV-N1656OC-4GD R2.0). Proprio la dicitura R2.0 dovrebbe indicare che si tratta della seconda revisione di un precedente modello, ma in realtà la GPU è una versione ridotta del chip usato nella serie GTX 1660, e successivamente nella GTX 1650 Super, con il 41,7% di core disattivati.

La tabella sottostante riassume tutte le varianti di GTX 1650 attualmente disponibili sul mercato.

GTX 1650

SUPER GTX 1650

GDDR6 TU106 GTX 1650

GDDR6 TU116 GTX 1650

GDDR6 TU117 GTX 1650

Originale GPU TU116-250 TU106-125 TU116-150 TU117-300 TU117-300 CUDA Core 1280 896 896 896 896 Clock di base 1530 MHz 1410MHz 1410MHz 1410MHz 1410MHz Boost Clock 1725MHz 1590MHz 1590MHz 1590MHz 1590MHz Clock delle memorie 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 8 Gbps Quantitativo di memoria 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR5 Bus della memoria 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit TDP 100W 90W TBC 75W 75W

Recentemente abbiamo parlato di NVIDIA relativamente alla nuova serie di schede grafiche Ampere che dovrebbe debuttare sul mercato molto presto introducendo alcune novità interessanti.