Qualche giorno fa, vi avevamo parlato della conferma “ufficiosa” dell’esistenza di una rinnovata GeForce RTX 3060 Ti equipaggiata con memorie GDDR6X e non più quelle GDDR6 come l’edizione originale. Ora, NVIDIA ha deciso di annunciare ufficialmente la scheda, che servirà anche all’azienda per liberarsi delle scorte di GPU Ampere, così da concentrarsi principalmente sui nuovi prodotti basati sull’architettura Ada Lovelace (serie RTX 40). Non solo, arriverà anche un modello di GeForce RTX 3060 dotato di 8GB di memoria GDDR6. La società californiana ha affermato:

Per offrire più scelta ai giocatori e ai creatori, stiamo introducendo un paio di opzioni aggiuntive dalla nostra rete di partner di schede grafiche in tutto il mondo, a partire da novembre. La prima è una GeForce RTX 3060 Ti più veloce con memoria GDDR6X, oltre alla versione originale con memoria GDDR6. La seconda è una GeForce RTX 3060 con 8 GB di memoria GDDR6. Entrambe le nuove opzioni sono supportate a partire dal driver Game Ready di oggi. Per maggiori dettagli su ciascuna opzione, visitate la pagina dei prodotti della famiglia GeForce RTX 3060 su GeForce.com.

Photo Credit: NVIDIA

La RTX 3060 Ti GDDR6X avrà il medesimo numero di CUDA core del modello standard, ovvero 4.684, con un boost clock di 1.665MHz e 8GB di GDDR6X con una velocità di 19Gb/s su un bus a 256 bit, per una larghezza di banda complessiva di 608GB/s. Il TDP rimane di 200W.

La RTX 3060 8GB mantiene lo stesso numero di CUDA core e boost clock dell’edizione da 12GB, ovvero, rispettivamente, 3584 e 1.770MHz, ma ora possiede 8GB su un bus a 128 bit rispetto ai 12GB su un bus a 192 bit dell’originale. Questo comporta una riduzione dell’ampiezza di banda del 33%, oltre all’ovvia diminuzione della capacità.

Dal punto di vista delle prestazioni, la nuova RTX 3060 Ti GDDRX6 dovrebbe avvicinarsi molto a una RTX 3070, mentre la RTX 3060 8GB avrà ovviamente performance inferiori rispetto alla variante da 12GB, ma anche un prezzo più basso. Per l’occasione, NVIDIA ha anche pubblicato una nuova release dei suoi driver grafici, che potete recuperare direttamente dal sito ufficiale.