Nvidia ha qualcosa di Super in arrivo. Di cosa si tratta?

Super. È questo l'indizio su quanto vedremo al Computex 2019 lasciato da Nvidia con un video teaser trailer sul proprio canale Nvidia GeForce. Cosa aspettarsi? Ecco alcune speculazioni.

Nvidia ha pubblicato un teaser trailer sul proprio canale Nvidia GeForce in cui compare la scritta “Super”. Il video è intitolato “Something Super is Coming” ed è accompagnato dall’hashtag GeForce.

È evidente quindi che Nvidia ha qualcosa in serbo per gli appassionati del gaming su PC. L’azienda californiana terrà una conferenza al Computex 2019 di Taipei tra le 08.30 e le 10.00 (ora italiana) di lunedì 27 maggio.

Non è chiaro cosa attendersi. Viene da pensare a una scheda video che ancora manca all’appello nell’offerta di Nvidia, più veloce della GeForce RTX 2080 Ti. La serie Titan non fa più parte delle schede video GeForce dedicate al gaming, quindi l’attuale Titan RTX non rappresenta il top di gamma delle proposte di Nvidia per i videogiocatori.

Ricordiamo che recentemente si è vociferato dell’arrivo di nuove schede video GeForce con memoria GDDR6 a frequenze più elevate. Parrebbe un po’ poco per chiamare un prodotto Super, ma oltre alla memoria potrebbero esserci altri cambiamenti, come al numero di CUDA core.

Potrebbe trattarsi comunque di qualsiasi cosa al momento, ma il termine “Super” fa sperare in qualcosa di davvero inatteso. C’è chi comunque non si aspetta una, ma più schede, in grado di offrire prestazioni superiori ai modelli attuali e conservare la competitività di Nvidia a fronte delle nuove proposte AMD Radeon “Navi”, di cui conosceremo presto i dettagli.

Voi cosa vi aspettate? Non rimane che attendere lunedì per scoprire tutti i dettagli, noi saremo presenti a Taipei e vi aggiorneremo tramite la nostra pagina dedicata al Computex 2019.