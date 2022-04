Quest’anno sarà particolarmente importante per il mercato delle schede grafiche. Oltre a una costante diminuzione dei prezzi medi, entro la fine del 2022 dovrebbero debuttare sugli scaffali dei negozi (si spera) le nuove serie GeForce RTX 40 di NVIDIA e Radeon RX 7000 di AMD.

Photo Credit: NVIDIA

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, la GPU AD102, basata sull’architettura Ada Lovelace, dovrebbe offrire un totale di 144SM, con un aumento del 71% rispetto all’attuale GA102, fornendo di conseguenza ben 18.432 core CUDA. Inoltre, la scheda dovrebbe essere basata sul PCB137/139-SKU30 e avrà a bordo 24GB di memoria con una velocità di 21Gb/s.

A quanto pare, secondo quanto riportato dal noto leaker kopite7kimi, NVIDIA avrebbe già iniziato a testare la GPU AD102. Supponendo un’uscita per il prossimo autunno, è probabile che l’azienda californiana abbia ricevuto i primi campioni la scorsa estate e, attualmente, dovrebbe avere a disposizione chip e driver per condurre test internamente ed esternamente.

Ignore these fanboys, let's turn our attention to GPU.

AD102 has started testing. https://t.co/yziVJE8eFp — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 19, 2022

Purtroppo, al momento non sappiamo molto di più, ma le GPU Ada Lovelace dovrebbero essere costruite sul nodo a 5nm di TSMC (a differenza di quello a 8nm di Samsung impiegato per la generazione Turing), permettendo alla società di realizzare chip con un maggior numero di transistor senza compromettere frequenze di clock e consumo energetico. Se a questo sommiamo gli inevitabili miglioramenti architetturali, Ada Lovelace dovrebbe introdurre un significativo balzo prestazionale.

Tutte queste speculazioni sono basate esclusivamente sui rumor, in quanto NVIDIA non ha annunciato in maniera ufficiale il lancio della sua nuova serie di schede video GeForce per quest’anno. Tuttavia, l’azienda ci ha abituati a rinnovi della sua line up ogni due anni, di conseguenza la sua prossima generazione è attesa per il 2022.