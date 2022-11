Le nuove norme statunitensi hanno imposto un nuovo requisito di licenza per qualsiasi futura esportazione in Cina (compresa Hong Kong) e in Russia dei circuiti integrati A100 e H100 di NVIDIA. Le leggi sono volte a impedire che le due nazioni entrino facilmente in possesso di GPU (o sistemi basate su esse) con prestazioni di picco e performance I/O da chip a chip approssimativamente equivalenti a quelle di A100.

A causa di questa situazione, l’azienda californiana ha pensato di realizzare una nuova compute GPU, chiamata A800, in grado di essere esportata senza problemi anche sul territorio cinese, avendo una velocità di trasferimento di 400GB/s (più bassa del limite di 600GB/s) e che potrà essere utilizzata al posto di A100 per gli stessi compiti.

Photo Credit: NVIDIA

Un portavoce di NVIDIA ha dichiarato ai colleghi di Reuters:

La GPU NVIDIA A800, entrata in produzione nel terzo trimestre, è un altro prodotto alternativo alla GPU NVIDIA A100 per i clienti cinesi. L’A800 soddisfa le richieste del governo statunitense per la riduzione del controllo delle esportazioni e non può essere programmato per superarlo.

Le nuove leggi americane, ovviamente, non hanno colpito solo NVIDIA, ma anche AMD, la quale non è più in grado di esportare i suoi chip MI250 e anche aziende che si rivolgevano a TSMC per la produzione dei propri prodotti, come la cinese Biren, sono state costrette i rivedere i propri piani, arrivando anche a valutare il licenziamento di parte dei dipendenti.

Il portavoce del ministero del commercio cinese, Shu Jieting, ha affermato, in occasione di una conferenza stampa a settembre: