NVIDIA RTX 4070 ha 48MB di Cache L2, le prestazioni migliorano

Contrariamente agli annunci, la cache L2 della Nvidia RTX 4070 SUPER è 48 MB, non 36MP come era stato detto qualche giorno da. La correzione è stata apportata in un secondo momento. La scheda video, presentata ufficialmente qualche giorno fa, può vantare prestazioni migliorate grazie a questo dettaglio.

La dimensione della cache L2 gioca un ruolo importante nell'architettura GPU Ada Lovelace. Questo impatto è particolarmente significativo per le schede con un bus di memoria a 128 bit, come la serie RTX 4060. Con la correzione, la RTX 4070 SUPER offre un aumento del 33% nella cache L2, migliorando sensibilmente le prestazioni di gioco.

I nuovi modelli Nvidia saranno RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4080 SUPER. Sono pensate per sostituire i modelli esistenti, offrendo maggiori prestazioni allo stesso prezzo: la RTX 4070 SUPER arriverà sul mercato a 679 euro, la RTX 4070 Ti SUPER a 909 euro e la RTX 4080 SUPER a 1129 euro.

La GPU AD104, alla base della serie RTX 4070, ospita la cache L2 da 48 MB. Con il 20% in più di core e il 33% in più di cache L2, la RTX 4070 SUPER promette un miglioramento visibile nelle prestazioni di gioco. Tuttavia, i modelli di riferimento potrebbero essere limitati dai 220W di TDP predefiniti.

La RTX 4070 SUPER sarà disponibile dal 17 gennaio, ma potrete leggere la recensione di Tom’s Hardware domani 16 gennaio.