NVIDIA Titan potrebbe tornare con una GPU mostruosa

NVIDIA sarebbe al lavoro su una nuova scheda grafica Blackwell di fascia altissima, secondo quanto riportato da RedGamingTech. Questa nuova GPU, chiamata "Titan AI", potrebbe offrire prestazioni senza precedenti, superando persino la futura GeForce RTX 5090.

L'informazione sull'intenzione di NVIDIA di sviluppare questa nuova scheda top di gamma è stata confermata dal noto leaker hardware kopite7kimi. Tuttavia, è possibile che la scheda non arrivi mai sul mercato, come accaduto per la vociferata RTX 4090 Ti / Titan dell'attuale generazione.

Secondo le indiscrezioni, la Titan AI sarebbe basata sul processore grafico GB202 e offrirebbe prestazioni del 63% superiori rispetto alla GeForce RTX 4090 e del 15% superiori alla futura GeForce RTX 5090. Le specifiche precise sono ancora sconosciute.

Le schede grafiche Titan di NVIDIA hanno sempre rappresentato una categoria a sé. Inizialmente rivolte ai giocatori senza compromessi, con le generazioni Pascal e Volta sono state riposizionate come soluzioni per professionisti, offrendo driver NVIDIA Studio per applicazioni grafiche professionali e nessuna limitazione per AI e HPC. È altamente probabile che la Titan AI segua lo stesso percorso e, come già indicato dal nome, sia rivolta principalmente a chi vuole un acceleratore IA estremamente potente.

La più grande incognita è se verrà effettivamente messa in vendita.

Con la generazione Ampere, NVIDIA ha saltato il lancio di una Titan, optando per la GeForce RTX 3090 Ti. Con Ada Lovelace, si è fermata alla RTX 4090 e con Blackwell la situazione potrebbe ripetersi. NVIDIA potrebbe non aver bisogno di rilasciare questa Titan AI, ma se arrivasse sul mercato, potrebbe avere un prezzo ben oltre la portata di giocatori e "prosumer".

Siamo ancora molto lontani da un potenziale lancio, che con tutta probabilità avverrebbe dopo quello di RTX 5090 e RTX 5080, ora previste per il CES 2025. Non resta che avere pazienza e aspettare per capire se NVIDIA, questa volta, aggiungerà anche una Titan alla lineup di schede video.