NVIDIA, tre aziende importanti supportano l’acquisizione di ARM

Secondo quanto riferito, Broadcom, MediaTek e Marvell hanno dato la loro approvazione all’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA per la cifra di 40 miliardi di dollari, mentre gli enti regolatori di tutto il mondo stanno considerando l’effetto che potrebbe avere sull’industria elettronica globale. I licenziatari di ARM di alto profilo come Google, Microsoft e Qualcomm si sono pubblicamente opposti alla proposta di acquisizione della società da parte di NVIDIA e non sorprenderebbe se altri si fossero lamentati dell’accordo in segreto.

Come vi abbiamo riportato diverso tempo fa, le autorità di regolamentazione del Regno Unito hanno espresso preoccupazione per l’acquisizione di ARM. A quanto pare, anche la Commissione europea e la FTC hanno contattato NVIDIA in merito all’accordo, anche se non è stata richiesta formalmente la loro approvazione. Queste preoccupazioni, insieme a una richiesta tardiva di approvazione da parte degli enti cinesi, rischiano di ritardare qualsiasi verdetto.

Ma ora sembra che NVIDIA abbia alcuni alleati. Il Sunday Times ha riportato che Broadcom, MediaTek e Marvell, licenziatari di ARM, hanno prestato il loro sostegno a NVIDIA, mentre gli enti regolatori del Regno Unito si preparano a prendere una decisione in merito alla proposta di acquisizione.

Le aziende non sembrano essere state particolarmente esplicite riguardo al loro sostegno, tuttavia anche il supporto, seppur non presente pubblicamente sulle rispettive pagine web, potrebbe rivelarsi prezioso per la compagnia californiana. La “UK Competition and Markets Authority” ha tempo fino al 31 luglio per preparare un rapporto sul potenziale impatto sulla sicurezza nazionale e sulla concorrenza dell’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA. Il Segretario di Stato inglese userà tale rapporto per informare l’azienda sulla decisione presa a riguardo.