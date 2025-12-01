Se state cercando un case ATX mid-tower con prestazioni di raffreddamento eccezionali, l'NZXT H7 Flow in colorazione bianca è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo elegante case include sei ventole da 120mm preinstallate: tre anteriori e tre sul fondo dedicate al raffreddamento mirato della GPU. Grazie allo sconto del 64%, potete portarlo a casa a soli 49,99€ invece di 139,99€. I pannelli in mesh ad alte prestazioni massimizzano il flusso d'aria, mentre il sistema di gestione cavi intuitivo vi permetterà di realizzare un setup ordinato e professionale.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

NZXT H7 Flow, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT H7 Flow è ideale per chi vuole costruire o aggiornare un PC gaming di fascia media-alta senza compromessi sul raffreddamento. Vi conquisterà se siete appassionati di gaming intenso, creatori di contenuti o overclocker che necessitano di prestazioni termiche superiori. Grazie alle sue sei ventole da 120mm incluse (tre anteriori e tre sul fondo dedicate alla GPU), questo case mid-tower garantisce temperature ottimali anche sotto stress prolungato. È particolarmente consigliato per chi monta schede grafiche di ultima generazione ad alto TDP, che beneficiano enormemente del raffreddamento diretto dal basso, una caratteristica ancora rara in questa fascia di prezzo.

Con uno sconto del 64% che lo porta a soli 49,99€, soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca un equilibrio tra estetica, funzionalità e prestazioni. Il supporto per radiatori fino a 420mm anteriormente vi permette di implementare soluzioni di raffreddamento a liquido custom per CPU di fascia enthusiast. La gestione cavi integrata con canali dedicati, ganci e cinghie vi farà risparmiare ore di lavoro durante l'assemblaggio, rendendo il case perfetto anche per chi affronta il primo build. I pannelli mesh ad alte prestazioni garantiscono flusso d'aria massimizzato mantenendo l'interno pulito dalla polvere, ideale per chi desidera manutenzione ridotta nel tempo.

NZXT H7 Flow è un case ATX mid-tower progettato per massimizzare il raffreddamento con sei ventole da 120mm incluse: tre frontali e tre sul fondo per un flusso d'aria mirato direttamente sulla GPU. I pannelli mesh ad alte prestazioni garantiscono circolazione ottimale filtrando la polvere, mentre il supporto per radiatori fino a 420mm frontali e 360mm superiori vi permette di configurare sistemi di raffreddamento avanzati. La gestione cavi è semplificata con canali dedicati, ganci integrati e cinghie incluse.

Vedi offerta su Amazon