Monitor gaming AOC da 240Hz in super OFFERTA! (-28%)

Per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva senza precedenti, il monitor gaming AOC 27G2ZNE, con il suo schermo da 27" full HD, offre un'immersione totale nei vostri giochi preferiti. Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta MPRT di solo 0,5 ms, vi garantirà reazioni fulminee e una visione cristallina delle dinamiche di gioco. Originariamente proposto a 249,99€, è ora disponibile a soli 179€ con un cospicuo sconto del 28% sul prezzo originale.

Monitor gaming AOC 27G2ZNE, chi dovrebbe acquistarlo?

L'AOC 27G2ZNE è un monitor gaming economico per PC pensato per incontrare le esigenze di un ampio spettro di giocatori, dalle persone immerse nel mondo degli eSports a chi si definisce un casual gamer e rappresenta un'opportunità per chi cerca di elevare la propria esperienza di gioco senza spendere cifre esagerate. Dotato di un pannello VA da 27 pollici che promette rapidi tempi di risposta e un rapporto di contrasto di 3000:1, nonché una risoluzione Full HD, questo monitor garantisce immagini nitide e dettagliate che vi immergeranno completamente nei vostri mondi di gioco preferiti.

Il cuore pulsante di questo monitor è la sua compatibilità con FreeSync Premium e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, che assieme al tempo di risposta MPRT di 0,5 ms e al basso input lag, sono caratteristiche essenziali per i giocatori più competitivi che non si possono accontentare di meno del massimo delle prestazioni. Per chi invece ama immergersi in sessioni di gioco prolungate, la tecnologia Low Blue Light assicura di ridurre l'affaticamento visivo. Se cercate un monitor che vi permetta di percepire ogni dettaglio del gioco con la massima fluidità, rendendo le vostre reazioni fulminee e precise, l'AOC Gaming 27G2ZNE è quello che fa per voi.

In conclusione, l'AOC 27G2ZNE rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un monitor da gaming di alto livello a un prezzo accessibile. Proposto a soli 179€, rispetto al prezzo originale di 249,99€, è adatto sia per i gamer competitivi che per gli appassionati che desiderano un'esperienza di gioco fluida e dettagliata.

Vedi offerta su Amazon