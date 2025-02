OFFERTA LIMITATA: MSI Modern 15 H AI con Intel Core Ultra 5 a PREZZO SCONTATO! - 33%

Se state cercando un computer portatile potente e versatile, MSI Modern 15 H AI è un'opzione da non lasciarsi sfuggire. Disponibile su Unieuro a soli 599€, questo laptop beneficia di un 33% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 899,90€, rappresentando un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo performante senza spendere una fortuna.

MSI Modern 15 H AI, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Modern 15 H AI C1MG-030IT si distingue per il suo processore Intel Core Ultra 5 125H, capace di gestire senza problemi il multitasking e le applicazioni più esigenti. Grazie ai 16 GB di RAM DDR5-SDRAM, offre una fluidità eccezionale, mentre l'SSD da 512 GB garantisce un avvio rapido del sistema e un'ampia capacità di archiviazione per file e software.

Dal punto di vista estetico, il laptop vanta un design elegante e compatto, con un peso di appena 1,9 kg, perfetto per chi necessita di un dispositivo portatile senza rinunciare alla potenza. La tastiera retroilluminata facilita l'uso anche in ambienti con scarsa illuminazione, aggiungendo un tocco di praticità ed estetica.

Il display da 15.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) assicura immagini nitide e dettagliate, ideali per chi lavora con contenuti multimediali o semplicemente desidera una visione di alta qualità. La scheda grafica integrata Intel Arc Graphics offre prestazioni grafiche di buon livello, adatte anche a lavori di grafica leggeri e intrattenimento. Per quanto riguarda la connettività, MSI Modern 15 H AI supporta il Wi-Fi 6E (802.11ax) e il Bluetooth 5.3, garantendo una connessione rapida e stabile in qualsiasi contesto.

Questa promozione su Unieuro rappresenta un'opportunità unica per acquistare un laptop dalle prestazioni avanzate a un prezzo estremamente competitivo. Con il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, MSI Modern 15 H AI è pronto all'uso sin dal primo avvio. Approfittate di questa offerta a tempo limitato prima che il prezzo torni al valore originale.

Vedi offerta su Unieuro