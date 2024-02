Monitor Dell 27" CROLLA a 114€! Occasione IMPERDIBILE

Uno schermo rappresenta il fulcro di ogni configurazione PC, sia che si tratti di lavoro, gaming o intrattenimento multimediale. E proprio oggi, su Amazon, si presenta un'opportunità da non perdere. Il monitor Dell SE2722HX da 27 pollici è in vendita con uno sconto del 22%, offrendolo a soli 113,99€ anziché 146,56€. Dotato della tecnologia AMD FreeSync e una frequenza di aggiornamento di 75Hz, assicura una visualizzazione fluida e priva di sfarfallii, mentre il tempo di risposta di 4ms garantisce prestazioni reattive anche durante le sessioni di gaming più intense.

Dell SE2722HX, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Dell SE2722HX da 27" rappresenta una scelta eccellente per gli utenti che cercano prestazioni elevate per l'intrattenimento domestico, il gaming e l'uso quotidiano in ufficio, il tutto a un prezzo conveniente di 113,99€. Dotato della tecnologia AMD FreeSync, offre una riproduzione delle immagini fluida e senza interruzioni, mentre la frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz assicura una visibilità ottimale anche nelle sessioni di gioco più intense. Per coloro che trascorrono molte ore davanti al monitor, la funzione ComfortView di Dell riduce l'affaticamento degli occhi, mentre il design antiriflesso contribuisce a minimizzare le distrazioni, garantendo un'esperienza visiva confortevole e piacevole.

Per chi gestisce molteplici attività simultaneamente o lavora da remoto, il monitor Dell SE2722HX offre un'esperienza di utilizzo ottimale grazie alla funzionalità Dell EasyArrange, che semplifica l'organizzazione delle finestre e delle applicazioni sullo schermo. Il design intelligente con cornici sottili massimizza lo spazio visibile, mentre l'opzione di montaggio VESA e l'unità di alimentazione integrata contribuiscono a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ordinato. Con l'inclusione di un packaging ecocompatibile e la funzione di risparmio energetico, questo monitor si distingue come una scelta sostenibile per coloro che cercano qualità dell'immagine e praticità senza compromessi. Grazie all'offerta attuale su Amazon, il monitor Dell SE2722HX è disponibile a soli 113,99€, con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.

